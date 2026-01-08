

Le Tahiti Open Tour 2026 débute à Papenoo

Tahiti, le 26 janvier 2026 - Le championnat Open de surf 2026 a repris ses droits ce week-end et c’est la vague de l’embouchure de Papenoo qui a accueilli les nombreux surfeurs et surfeuses impatients de lancer la compétition. Organisée par la Fédération tahitienne de surf et le Tahiti Surf Club, la première étape du championnat a confirmé les athlètes en forme de la saison dernière. Malgré des conditions de ride difficiles, le niveau est monté d’un cran en ce début d’année important pour le surf polynésien.



Il aura suffi de très peu de temps pour basculer d’une saison à l’autre. La cérémonie de remise des trophées du surf polynésien pour la saison 2025 a eu lieu il y a dix jours et toute la famille était réunie au Kon Tiki pour célébrer ses champions. Un saut de puce, et les voilà de retour sur les vagues, toujours aussi déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et ils sont de plus en plus nombreux, hommes et femmes, à participer en surf, bodyboard ou longboard, pour le plus grand plaisir de la présidente du Tahiti Surf Club, Ingrid Leboucher : “On est vraiment contents de voir autant de monde, surtout chez les filles. Cette première étape lance la saison et on voit que tous nos surfeurs avaient hâte de revenir sur l’eau. Aujourd’hui, il y a beaucoup de courant, donc on a agrandi la zone de pratique pour faciliter les manœuvres dans l’eau. Nous avons aussi des jeunes sur l’eau, donc la sécurité est importante.”



Ces jeunes qui ont intégré le Tahiti Open Tour, s’affronteront également lors championnat Taure’a. “Nous n’avons pas trop changé de choses cette année dans l’organisation du championnat. Il y a eu beaucoup de nouveautés lors de la saison 2025, donc cette année, on sera sur de la continuité. Il y aura les trois étapes classiques pour les trois championnats : Open, Taure’a et la Horue. Nous autorisons les quatre meilleures juniors filles et les quatre meilleurs juniors garçons à participer à ce championnat. Nous ne pouvons pas le permettre à tous nos jeunes, sinon il y aurait trop de monde ; mais pour ces huit là ça va leur permettre de progresser”, explique Max Wasna, le président de la FTS.



Et sur l’eau, ces jeunes ont encore montré que c’était un choix judicieux. Surtout chez les filles, où les quatre finalistes ont moins de 18 ans. Deux d’entre elles ont fini sur le podium de leur catégorie jeune la saison dernière. Chez les hommes, on a vu de la confirmation aussi avec la première place pour le champion en titre, Teiva Tetahio. “Je suis content de cette victoire. Je me sens bien, je suis en forme en ce début d’année et, bien sûr, j’aimerais rééditer ma performance de l’année dernière, mais je sais que ça ne sera pas facile.” Malgré des conditions difficiles et un spot moins habituel, le champion a su tirer son épingle du jeu : “Je suis déjà venu surfer ici, bien sûr, mais je préfère Papara quand même. Après, il faut s’adapter. C’était compliqué aujourd’hui car il n’y avait pas beaucoup de vagues et du courant. Il fallait être patient pour prendre la bonne vague et surtout bien la rider. On n’a pas beaucoup de choix, donc il faut être efficace.” Une stratégie maîtrisée qui lui a permis de bien démarrer la saison.



Bodyboard et longboard bien représentés



Les objectifs de la FTS sont clairs : faire participer les autres disciplines comme le bodyboard, le longboard, le kneeboard, le drop knee, le stand up paddle ou encore le bodysurf dans ses championnats. Sur la première étape de ce week-end, c’est le bodyboard et le longboard qui étaient présents, et avec de plus en plus de succès. On a vu la naissance du premier club de bodyboard et, sur cette compétition, la présence de plus en plus nombreuse de participants en longboard, surtout chez les filles. Des surfeuses qui pratiquent aussi le shortboard mais qui trouvent de plus en plus de plaisir sur le longboard : “C’est vrai que j’aime bien les deux, mais au niveau de la compétition, je préfère participer en longboard. Je prends vraiment du plaisir dans ce sport de glisse et j’essaie de performer dans le championnat. On est toutes très contentes de revenir sur l’eau et de faire une belle saison”, explique Kahili Simon, championne en titre et vainqueure de cette première étape.



La saison s’annonce belle pour tous les amoureux des sports de glisse, au vu d’un calendrier toujours aussi excitant.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 26 Janvier 2026 à 13:32 | Lu 186 fois



