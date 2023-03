Le Tahiti Fighting Championship reprogrammé à To'ata en mai

Tahiti, le 27 mars 2023 - Initialement prévue en novembre dernier au stade de Punaruu, la première soirée de combat, organisée par la promotion de MMA de Raihere Dudes, le Tahiti Fighting Championship, se tiendra finalement le 5 mai à To'ata. Au programme de ce TFC, 15 combats, dont 5 professionnels, avec notamment Henri Burns et Raihere Dudes en tête d'affiche.



“It's on”. C'est par le biais d'une vidéo diffusé ce week-end sur les réseaux sociaux que Raihere Dudes a confirmé l'organisation de son Tahiti Fighting Championship (TFC). Contraint d'abandonner l'idée d'organiser en novembre dernier sa soirée de combat sur le stade de Punaruu, suite à des désaccords avec le mouvement sportif, “The Islander” rebondit et organisera bien sa soirée de MMA le 5 mai dans l'enceinte de To'ata.



Comme l'a indiqué, ce lundi, Raihere Dudes à nos confrères de Radio 1, la “fight card” prévue en novembre est quasiment reconduite dans sa totalité pour le 5 mai prochain. Au programme donc de ce TFC, 15 combats, dont 5 professionnels. L'organisateur, Raihere Dudes, sera notamment à l'affiche avec une opposition face au Hondurien, Walter Luna. Ce dernier affiche 15 victoires en 24 combats chez les pros, contre 10 succès en 11 combats pour le Tahitien.



En plus de Dudes, une autre “star” du MMA polynésien combattra également pour la première fois à domicile : Henri Burns qui sera opposé à l'Américain Cody Sons. Quant aux autres combats de la soirée, la protégée de Raihere Dudes, Tehanana Bernardino, disputera également son premier combat chez les pros, de même que Julian Schlouch, qui s'est illustré très récemment lors de l'Octo Fighting League.



La fight card complète sera dévoilée au fil des prochaines semaines jusqu'au rendez-vous du 5 mai à To'ata.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 27 Mars 2023 à 17:01