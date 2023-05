Le Tahiti Fighting Championship prêt à investir To'ata

Tahiti, le 4 mai 2023 - Le Tahiti Fighting Championship, organisé par Raihere Dudes, se tiendra ce vendredi à To'ata. Au programme de la soirée pas moins de 15 combats dont quatre professionnels opposant quelques-uns des meilleurs Tahitiens à des étrangers. Pour sa première chez les pros, Tehanahana Bernardino a hérité d'un gros morceau avec la Néozélandaise, Gase Satina, double championne du monde amateur. Et pour le main event, Raihere Dudes fera face au Californien Julio Aguilera.



Le temps d'une soirée, ce vendredi, la place To'ata se transformera en arène de MMA à ciel ouvert. La mythique scène laissera sa place à un octogone et accueillera le Tahiti Fighting Championship, organisé par l'association Islander MMA de Raihere Dudes. Au programme de la soirée 15 combats dont quatre professionnels. Ces derniers opposeront quelques-uns des meilleurs combattants tahitiens à des étrangers, principalement des Américains.



Pour les combats amateurs on peut retenir les oppositions entre le taekwondoïste, Ariihei Lehartel, et le spécialiste de la boxe thaïlandaise Teanihau Tauaroa. Julian Shclouch pour sa part, qui devait faire ses premiers pas chez les pros ce vendredi face à Urcel Diandaha, combattra finalement en amateur contre le tout nouveau champion de l'US Open de muay thai, Teanihau Poroaie. Et à noter également le combat en super lourd qui opposera Tuki Reid à Jonathan Vahapata.





Changement d'adversaire pour Dudes, Burns en attente



Pour ce qui est de la “main-card” et des confrontations principales de la soirée, la protégée de Raihere Dudes, Tehanahana Bernardino, a hérité d'un gros morceau pour sa première chez les pros. La Tahitienne fera face à la double championne du monde amateur de MMA (2017 et 2018), la Néozélandaise Gaze Satina. Rappelons que Tehanahana Bernardino affiche un palmarès de quatre victoires en autant de combats en amateur. Sa dernière victoire à un plus d'un an, c'était en mars 2022 en Californie lors de l'Epic Fighting.

​

Après Tehanahana Bernardino, ce sera au tour de Teiki Nauta d'entrer dans l'octogone de To'ata, pour ce qui sera également son premier combat professionnel. Nauta sera opposé au Californien, Chace “Baby Rock” Eskam. Le Polynésien reste sur une victoire très récente décrochée en avril en Nouvelle-Zélande lors de l'XFC 64. Son adversaire, spécialiste de la lutte, reste de son côté sur une victoire également lors de sa dernière sortie. C'était en décembre dernier et il s'était imposé grâce à un étranglement.



Et le main event de cette première soirée du Tahiti Fighting Championship opposera Raihere Dudes au Californien Julio Aguilera. Rappelons qu'initialement, “The Islander”, devait combattre le Hondurien, Walter Luna qui n'a finalement pas pu se rendre au fenua. Le Tahitien fera donc face à Julio Aguilera. Ce dernier affiche un palmarès de deux défaites en autant de combats chez les pros, avec une dernière confrontation qui remonte à... 2018. Son seul fait d'arme a été de combattre en 2018 au Bellator, l'une des plus importantes promotions de MMA. Raihere “The Islander” Dudes affiche pour sa part dix victoires en onze combats depuis le début de sa carrière chez les pros. Son dernier succès remonte à plus d'un an, c'était en février 2022 au Gladiator Challenge.



Enfin notons qu'Henri Burns l’autre tête d’affiche de la soirée est encore dans l'attente de son adversaire. Le natif de Moorea devait combattre au départ l'Américain Cody Sons, mais l'intéressé n'a pas pu se rendre en Polynésie. Martin Medina devait suppléer son compatriote Cody Sons, mais ce dernier n'était toujours pas arrivé au fenua ce jeudi. Un petit problème dans l'organisation qui n'empêchera pas la tenue du Tahiti Fighting Championship. Ouverture des portes à To'ata dès 16 heures ce vendredi.



Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 4 Mai 2023 à 20:04 | Lu 72 fois