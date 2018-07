Le Tahiti Comedy Show part à la rencontre de son public

PAPEETE, le 5 juillet 2018 - Les humoristes remarqués par le Tahiti Comedy Show vont, à l'initiative de Léonore Caneri leur coach, monter sur des petites scènes de la ville. Une soirée test est prévue ce vendredi soir au 3 Brasseurs. En fonction des retours, la soirée pourrait devenir un rendez-vous régulier.



De nouveaux sketchs vont être présentés ce soir au 3 Brasseurs par des humoristes du Tahiti Comedy Show. Quatre jeunes seront sur scène : Teiki, gagnant en catégorie stand up de l'édition 2017, Svaton qui a remporté le prix spécial promotion des langues de l'édition 2018 et les Pukan's Prada lauréates en catégorie open de l'édition 2017 et 2018.



" Je veux que les gens s'habituent à voir des humoristes sur scène, dans les cafés. L'idée est de monter un vivier de comédiens qui soit à l'aise sur les planches ", explique Léonore Caneri, coach. Elle suit les prétendants aux titres du Tahiti Comedy Show depuis quatre ans. La soirée se fait en partenariat avec la Maison de la culture et l'UPJ.



La première soirée est un test. Les comédiens qui interviendront en première partie de soirée avant un concert vont voir si le public suit. " Ensuite, si ça marche, on pourra proposer d'autres dates. En août ou septembre par exemple avant le départ pour Paris de la gagnante du Tahiti Comedy Show de cette année. "



La gagnante est Teipotemarama Tetoe, alias Yepo. Elle a remporté le premier prix en stand up suivie de papa Tihota. Vingt candidats s'étaient présentés au casting pour cette quatrième édition.



Pour la soirée de demain, les humoristes se sont entraînés. Il n'y aura pas, là, d'improvisation, mais un spectacle écrit et répété. Les jeunes se retrouvent tous les mercredis soir depuis un mois avec leur coach qui propose deux heures d'entraînement. " On fait de la respiration, de la relaxation, de la concentration, de la pertinence verbale, on travaille la gestuelle, l'émotion… Comme un cours de théâtre ", explique Léonore Caneri.



" Ils jouent, parfois on fait un peu d'impro et si je trouve qu'un passage est bon, je leur demande de creuser ." Vendredi, aux 3 Brasseurs, pour les artistes ce sera l'occasion de se roder, de prendre de l'aisance face au public. Même si, texte et mise en scène, ont été étudiés. Pour le public, ce sera l'occasion de passer une soirée différente et de voir, au plus près, ces spécialistes du rire.