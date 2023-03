Le Tōta Tour rêve d’un gros total

Tahiti, le 15 mars 2023 – L'édition 2023 du Tōta Tour démarre le 21 mars. Pour cette année, le directeur du centre médico-éducatif de Papa Nui, à l'origine de l'opération, Stéphane Marandin, a souhaité se focaliser sur "les dispositifs inclusifs".



Le Tōta tour 2023 démarre bientôt. Comme chaque année, l'opération de collecte de petites pièces en faveur des jeunes trisomiques du centre médico-éducatif de Papa Nui débutera le 21 mars, qui est également la journée mondiale de la trisomie 21. Pour cette 15e édition, le directeur du centre Stéphane Marandin a souhaité se focaliser sur “les dispositifs inclusifs” : “On arrive à un moment de notre opération où l'équité doit être définitivement prise en compte. On ne cesse jamais de croire en nos jeunes, on est toujours dans l'éducation inclusive. Il y a d'ailleurs plusieurs des entreprises locales et clubs de sport qui accueillent désormais nos jeunes. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en avant tout ça, montrer que c'est réel et non pas du folklore”. Ainsi, il y aura des activités programmées entre les jeunes du centre et des lycées du Diademe et Samuel Raapoto ainsi que de l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie française (Issep). Cette année encore, il n'y aura pas le traditionnel tour de l'île, mais les gens pourront donner directement en se rendant au centre ou dans l'une des “80 urnes” que Stéphane Marandin a dispatchées aux quatre coins de l'île : “Il y en a dans des restaurants, des entreprises, des pharmacies, des grandes surfaces et même à l'aéroport, de Papeete à la Presqu'ile. Il n'y en aura malheureusement pas à Moorea”.



“Le Tōta Tour est un état d'esprit”



Alors que les pièces d'1 et 2 Fcfp, qui étaient habituellement la cible du Tōta Tour, ne sont plus reprises par l'IEOM (Institut d'émission d'outre-mer), le directeur du centre reste confiant quant à la générosité des gens : “Même si elles n'existent plus, le Tōta Tour est un état d'esprit, je suis sûr qu'il y aura toujours des dons. De plus, il reste certainement énormément des tōta encore en circulation et nous allons également les reprendre”, espérant probablement que l’IEOM fera lui aussi preuve de générosité. Les bénéfices réalisés avec cette opération serviront aux activités non prises en charge par les subventions : “Le centre est totalement gratuit pour les jeunes, et les subventions et aides que l'on reçoit servent à couvrir nos salaires, les coûts fixes du foyer, le loyer. Cette opération sert à leur offrir des prestations supplémentaires et enrichir la prise en charge au quotidien avec des activités d'arts plastiques, des cours de judo, d'équitation...”.



En plus de leurs actions habituelles, le Tōta Tour organise le 21 mars à 18 heures, la retransmission en avant-première au cinéma Majestic de Valentina, un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille atteinte de trisomie 21 qui rêve de devenir trapéziste. “Même si l'opération est reconnue, on continue le combat pour faire connaitre la maladie et faire changer les regards sur les personnes qui en sont atteintes” conclut Stéphane Marandin.