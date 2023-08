Le Stade Toulousain aux côtés de Papeete

Tahiti, le 1er août 2023 – Rugby - Le Papeete Rugby Club a signé le 1er août 2021 un partenariat avec le Stade Toulousain, club phare du rugby français. Un premier stage avait été organisé en avril 2022 à Moorea en présence de techniciens du club toulousain. L’opération est renouvelée actuellement à Tahiti avec l’apport de Marc Dantin, entraîneur des moins de 18 ans du Stade Toulousain, et de Philippe Laurent, responsable des 37 conseillers territoriaux de la Ligue Occitanie et ex-entraîneur de l’équipe de France féminine.



Demi-finaliste cette saison du championnat de rugby à XV et finaliste de la Coupe de Tahiti, le Papeete Rugby Club n’est pas seulement dynamique sur le terrain, mais l’est également dans sa politique en multipliant des rapprochements en France, dans le Pacifique et aux États-Unis depuis quelques années. Alain Serres, alors président du club en août 2021, et son bureau avaient réalisé un gros coup en signant une convention de partenariat avec le Stade Toulousain, club mythique du rugby français qui sera représenté en force au sein du XV de France qui débutera la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France. Et cette convention n’est pas restée sans suite, le club haut-garonnais déléguant des cadres techniques pour soutenir un premier stage en avril 2022.



L’expérience se poursuit cette semaine et pour une dizaine de jours au stade d’Excelsior avec l’apport de deux techniciens toulousains reconnus pour leur compétence : Marc Dantin, entraîneur de l’équipe Crabos (moins de 18 ans), championne de France de sa catégorie d’âge lors des deux dernières saisons, et Philippe Laurent, conseiller technique régional et responsable des conseillers techniques territoriaux en Occitanie et qui fut un temps entraîneur de l’équipe de France féminine.



“Un partenariat dans les deux sens”



Marc Dantin évoque l’intérêt du partenariat : “Le fait d’avoir un projet commun entre nos deux clubs, ça développe des affinités et des repères communs au niveau du jeu et de l’éducation. Et c’est d’autant plus motivant pour mon club d’entretenir ces relations que l’on constate que Papeete RC est un club très dynamique, tant au niveau de ses dirigeants que des éducateurs. L’objectif est aussi que le partenariat fonctionne dans les deux sens et que l’on accueille à terme des éducateurs et des joueurs de Papeete. C’est le début de notre collaboration et le but est que l’on s’enrichisse mutuellement. Le Stade Toulousain accueille des gens du monde entier et c’est encore plus sensible avec nos clubs partenaires. Nous avons l’exemple de quelques joueurs tahitiens qui ont joué à haut niveau en France, à l’image de Teiva Jacquelain actuellement, et sachant le potentiel des joueurs polynésiens dans le domaine du rugby, on peut espérer que d’autres suivront. En attendant, on veut faire profiter Papeete RC de notre expertise à haut niveau.” Le stage, qui a débuté ce mardi, concernera toutes les équipes de Papeete RC, des U12 aux seniors, au rythme d’un regroupement quotidien sur le terrain d’Excelsior à La Mission jusqu'au 10 août.





Papeete RC étend ses actions



Le partenariat avec le Stade Toulousain constitue un atout de poids prestigieux pour Papeete RC qui continue toutefois à nouer des contacts sous d’autres horizons. Le club de Papeete avait opéré un jumelage fin 2019 avec Tupapa Maraerenga Rugby, un club des îles Cook, mais l’opération était restée en stand-by pour cause de crise sanitaire. Le partenariat a enfin pris corps au mois de juin lorsque le club tahitien s’est déplacé dans la capitale des îles Cook pour des échanges avec le club rarotongien, finalisés par une rencontre le 29 juin. D’autre part, les équipes U12 et U16 de Papeete s’étaient déplacées en Californie au mois de février à la Rhino Rugby Academy de San Clemente et ce rapprochement avec l’académie de rugby américaine va se poursuivre ponctuellement. Et Papeete RC va continuer sa percée dans le milieu scolaire local avec la collaboration de la Fédération polynésienne de rugby, le club animant les séances d’entraînement de la classe de 5e de la section rugby du collège Louise-Carlson (ex-collège de Tipaerui). Des conventions sont également en cours de finalisation avec des écoles primaires.



Le club œuvre sur plusieurs axes pour entretenir sa dynamique et assurer sa pérennité et indirectement celle du rugby tahitien. Alain Serres, qui va définitivement quitter le fenua vendredi et qui fut à l’origine de la mise en place du partenariat avec le Stade Toulousain lorsqu’il était président de Papeete RC (il en est aujourd’hui le vice-président), témoigne : “On est évidemment très satisfait du partenariat qui nous lie au Stade Toulousain, d’autant qu’il dure dans le temps, comme le stage actuel le confirme. On est en contact régulier avec notre partenaire et je ne doute pas que cela va se poursuivre. Papeete RC va en tirer profit et cela va bénéficier plus largement au rugby local comme toutes les autres actions que nous menons.”



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 1 Août 2023 à 17:21