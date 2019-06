Le Sofitel de Tahiti vise le "5 étoiles"

Papeete, le 3 juin 2019 - Géré depuis octobre 2018 par le géant mondial Accor, le Tahiti Ia Ora Beach Resort, avec son nouveau label Sofitel, affiche clairement ses ambitions dans l'hôtellerie du luxe. L'hôtel a trois ans pour devenir un "5 étoiles". Et pour réussir ce challenge dans l'univers du luxe, l'établissement a misé sur le relooking très design de ses douze bungalows sur pilotis.





Luxe, calme et pilotis ! C'est probablement l'impression qui viendra à l'esprit du touriste en posant ses valises dans l'un des douze bungalows sur pilotis totalement rénovés du Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel. En chantier depuis deux ans environ, les bungalows viennent tout juste d'ouvrir depuis une semaine. Et une chose est sûre, ils répondent clairement aux ambitions luxueuses affichées par la direction de l'établissement depuis son transfert vers le groupe Accor. Design épuré, couleurs douces et chics, matériaux naturels, les nouveaux bungalows s'inscrivent clairement dans le haut de gamme.