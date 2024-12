Le Seven polynésien aux Oceania Rugby

Tahiti, le 9 décembre 2024. Depuis 2008, le championnat d’Océanie de rugby à VII est organisé chaque année et réunit les plus grandes équipes, garçons et filles, du Pacifique. Absente depuis plusieurs années, l’équipe de Tahiti fait son retour dans cette compétition internationale. Une belle expérience pour ce groupe, qui représente le renouveau du rugby polynésien.



Les Oceania 2024 se sont déroulées cette année à Honiara, aux Îles Salomon, du 7 au 8 décembre. Épicentre des Jeux du Pacifique 2023, la capitale salomonaise souhaitait surfer sur la réussite de son organisation en accueillant cette nouvelle édition de l’Oceania Rugby Sevens Championships. Quinze équipes masculines, neuf équipes féminines : toute la zone Océanie était représentée. Seuls les Néo-Zélandais, tenants du titre, étaient absents. Nos ‘aitos, arrivés jeudi sur place, s’apprêtaient à batailler pendant deux jours. Accompagnés des Tonga, futurs troisièmes du tournoi, des Îles Salomon, pays hôte, et de Niue, notre équipe faisait figure de petit poucet dans cette poule très relevée. Malgré trois défaites, les hommes du capitaine Louca Lima ont montré beaucoup de courage et de solidarité. Malheureusement, cela n’a pas suffi. Un manque de vécu ensemble à ce niveau leur a fait cruellement fait défaut. Derniers de leur poule, ils se retrouvaient le lendemain pour jouer le match de classement pour la treizième place face aux Samoa américaines. Un match à leur portée, mais les défaites de la veille et quelques blessures, notamment celle de julien Maamaatuaiahutapu, un des leaders du groupe, ont touchés le moral du groupe.



“On est forcément déçus, on aurait souhaité jouer dans le top 10. Mais on est en pleine construction et on sait qu’on a encore beaucoup de chemin à faire. L’aventure que l’on a vécue ici n’est que le début. On a vu le chemin qu’il nous reste à parcourir, mais on a vraiment envie d’y arriver. Cette expérience va nous permettre de grandir en tant qu’équipe, mais aussi en tant qu’hommes”, nous explique le capitaine exemplaire, Louca Lima.



Une quatorzième place qui ne remet pas en cause le projet fédéral. Pour Patrick Lopez-Diot, le président de la fédération polynésienne de rugby, “il était important de participer à ce tournoi. C’était notre retour dans cette compétition depuis que nous sommes redevenus membres de l’Oceania Rugby. C’est la première pierre de l’édifice. Il y a encore beaucoup de travail, nous en sommes conscients. La motivation est là, et l’envie de progresser aussi”. Un rugby polynésien fort de sa jeunesse dorée, qui pourra compter sur elle pour les prochaines échéances internationales.



Résultats

1ère journée

1er tour : Tahiti : 0 - Tonga : 42

2e tour : Tahiti : 5 - Iles Salomon : 31

3e tour : Tahiti : 0 - Nuie : 34



2e journée

Match de classement pour la 13e place

Tahiti : 5 – Samoa américaines : 26



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 9 Décembre 2024 à 18:28 | Lu 179 fois