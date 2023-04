Le Salon du tīfaifai fait son grand retour

Tahiti, le 26 avril 2023 – La 22e édition du Salon du tīfaifai s'est ouverte ce mercredi, au Hilton Hôtel Tahiti, à Faa'a. Le public est invité à venir y découvrir les créations de 22 artisans jusqu'à samedi.



Cela fait trois ans qu'il n'avait plus eu lieu. Le Salon du tīfaifai, organisé par l’association Te Api Nui o te Tīfaifai, fait son grand retour avec la 22e édition, qui se déroule depuis ce mercredi et jusqu'à samedi, de 8 à 17 heures, à l'hôtel Hilton de Faa'a. Vingt-deux artisans sont sur place pour faire découvrir au public leurs créations et leur savoir-faire. À leurs côtés, on retrouve quatre artisans de l'association Artisanat d'art, invités pour une rencontre des univers de la bijouterie et du tissu.



Tout au long de ce salon, les artisans pourront participer à deux concours, l'un de confection d'un abat-jour, l'autre d'un paravent à trois panneaux. La remise des prix aura lieu samedi, à 14 heures. Et cette année encore, les visiteurs auront la possibilité de s'exercer à cet art qui demande patience et minutie, au cours d'ateliers mis en place jeudi et vendredi. Ils pourront alors confectionner un chemin de table.

Ateliers Ateliers de confection d'un chemin de table, jeudi 27 et vendredi 28 avril, de 9 à 11 heures et de 13 à 15 heures, à l'hôtel Hilton, à Faa'a.

Tarif : 5 000 Fcfp/personne

Renseignements : 87.72.96.30 (Béatrice Legayic)

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 26 Avril 2023 à 19:40 | Lu 307 fois