Le Salon des créateurs du 23 au 26 mai

PAPEETE, le 14 mai 2019. Le Salon des créateurs aura lieu du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai à l’hôtel Tahiti Nui à Papeete.





Créativité, qualité et originalité sont les critères de sélection auxquels ont répondu les créateurs qui seront présents au Salon des créateurs. Le salon ouvrira ses portes le jeudi 23 mai à 9 heures, à l’hôtel Tahiti Nui à Papeete.



A la veille de la fête des Mères, une soirée de gala en faveur du Conseil des Femmes sera organisée le vendredi 24 mai à partir de 19h30 au restaurant Le Velvet à l'hôtel Tahiti Nui.



Le Conseil des femmes de Polynésie française regroupe 16 associations s’occupant de la condition et des droits des femmes, des enfants et des familles en Polynésie française.



Il gère également le centre d’hébergement PU O Te Hau pour les femmes en difficultés principalement les femmes ayant subi des violences conjugales et familiales accompagnées de leurs enfants. Un projet d’agrandissement est mené par le conseil des femmes. Pour mener à bien ce projet, une recherche de fonds est organisée.



Durant cette soirée, vous pourrez découvrir de belles créations qui défileront, papoter entre amies autour d’un dîner ou d’un cocktail dans une ambiance musicale festive.



L’entrée de cette soirée se fera sur réservation à l’hôtel au 40 46 38 99. Les places sont limitées.