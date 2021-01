Le SAUJ, un "accès plus simple à la justice"

La mise en place de ce projet, qui a associé l’ensemble des magistrats, des directrices de greffe et des fonctionnaires des juridictions concernées, ainsi que le service administratif régional (SAR), a nécessité d’importants travaux d’aménagement immobiliers qui ont été pris en charge par la chancellerie sous contrôle local du haut-commissariat.



Animé par six fonctionnaires de justice volontaires et formés sur tous les contentieux, le SAUJ est composé de deux greffiers et de quatre adjoints administratifs. Tous ont été volontaires pour relever ce nouveau défi, et ils ont été formés sur l’ensemble des contentieux. A l'image de Mere Patii qui explique que le SAUJ va permettre de "mieux orienter les justiciables" : "Il leur sera plus facile d'appréhender les difficultés et de savoir à qui s'adresser. L'orientation de la population sera donc meilleure. Cet organe a été mis en place pour que nous soyons plus proches de la population. De plus, nous sommes aptes à recevoir ceux qui parlent tahitien, mais aussi les populations des archipels qu'il ne faut pas oublier et qui ont leurs dialectes."