Le Rugby à 7 des origines aux JO

TAHITI, le 4 août 2022 - La maison d’édition Au Vent des îles publie un ouvrage signé Antoine Duval et intitulé Une Histoire de Sevens. Proche du jeu à XV, le rugby à sept se développe, à son histoire et ses idoles.



Avec l’ouvrage Une Histoire de Sevens, sous-titré Le rugby à sept des origines aux Jeux Olympiques, Antoine Duval cherche à démystifier la pratique de ce sport et à l’analyser. Il démarre avec la création du rugby à sept par Ned Haig en 1883 et raconte son histoire, décrit les lieux culte et présente les idoles qui lui sont propres jusqu’à la première médaille olympique du rugby français à Tokyo en juillet 2021.



Le rugby à sept est né comme un rugby spectacle. “ Il se démarque par sa capacité de divertissement d’une part mais aussi par son adaptabilité, sa facilité de jeu et l’aspect social de ses tournois ”, précise Antoine Duval. Même s’il est loin d’être la version la plus pratiquée dans le monde, il s’est étendu partout, y compris en Polynésie française. Il est apparu comme un moyen de jouer en effectif restreint. Il attire toujours plus d’athlètes et de public jeune, séduit les femmes. Il permet aux pratiquants du rugby à XII ou à XV, amateurs ou professionnels, d’acquérir des compétences complémentaires. En effet, le rugby à sept est physique, intense. Il demande plus d’engagement de la part des joueurs qui ont un temps de prise de possession du ballon plus long.



Enjeux et pratique



L’auteur, passionné de rugby depuis toujours, a déjà signé un premier ouvrage sur le sujet, Géorugbystique, dans lequel il étudie le sport derrière le prisme des relations internationales. Un aspect qu’il n’oublie pas dans son nouveau livre en abordant les enjeux contemporains, géopolitiques, économiques et sociétaux de ce sport.



Pour aborder toutes ces questions, Antoine Duval donne la parole à de grands noms du rugby comme Jean-Pierre Elissalde, un ancien international français du jeu à XV, Marjorie Mayans, joueuse clé du rugby féminin français, ou encore Jean-Baptiste Gobelet, double champion de France avec le Biarritz Olympique. Lesquels dévoilent des souvenirs, livrent des confidences.



Le livre, découpé en quatre parties se termine sur des éléments techniques et pratiques comme la préparation physique, mais aussi les règles spécifique et l’arbitrage à adapter. Yannick Nyanga, ancien international français écrit : “ Le rugby à sept est un passage obligé pour le joueur de rugby moderne. (…) Il est un super outil de formation. ”