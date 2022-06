Le Rugby Club de Pirae remporte la Coupe de Tahiti

Tahiti, le 12 juin 2022 - Le stade Fautaua a accueilli samedi soir la finale de la Coupe de Tahiti. Le RC Pirae s’y est imposé (29-28) face au Punaauia RC au terme d’un match à rebondissements.



Faa’a, le tenant de l’épreuve battu en quart de finale, Manu Ura Paea le champion 2022 éliminé en demi-finale, l’affiche de la finale de la Coupe de Tahiti 2022 n’était pas vraiment celle attendue samedi au stade Fautaua. Si Punaauia, le vice-champion 2022, s’inscrivait parmi les favoris, on n’attendait pas Pirae à ce niveau, le club étant encore dans le creux de la vague il y a deux mois. Mais l’équipe de Marcel Coppenrath est nettement montée en régime en quelques semaines grâce notamment au retour de ses anciens et a renoué samedi soir avec son glorieux passé en décrochant sa neuvième Coupe de Tahiti. Punaauia qui disputait sa troisième finale de Coupe de Tahiti d’affilée et la quatrième lors des cinq dernières éditions s’est encore incliné et n’a toujours pas remporté l’épreuve.



La finale de la Coupe de Tahiti de deuxième division qui repêche les éliminés de la Coupe de première division ouvre le programme en début d’après-midi, mais Faa’a l’emporte sans jouer, l’équipe de Moorea ayant déclaré forfait. Et c’est donc le rugby féminin qui met le public en appétit en début de soirée lors de deux rencontres opposant Toa Hine à Faa’a Hine, chaque équipe décrochant un succès.



Place ensuite à la grande finale entre Punaauia et Pirae, la formation de la côte ouest ayant l’étiquette de favorite. Mais c’est bien Pirae qui rentre le mieux dans le match même si c’est Punaauia qui ouvre le score dès la 2e minute par une pénalité de Florian Allègre (3-0). Quatre minutes plus tard sur une mêlée favorable à Punaauia dans ses 22 mètres, Pirae récupère le ballon et Kaena Timo va à l’essai (5-3). Au sortir du premier quart d’heure, les débats s’équilibrent mais c’est Punaauia qui se montre efficace avec deux nouvelles pénalités de Florian Allègre et un essai de Noël Teihoarii, Punaauia menant 16-5 à la 33e minute.

Punaauia perd le trophée dans les arrêts de jeu Le favori est en position de force, mais Pirae ne lâche rien et réduit la marque (16-12) avec un essai de Makalea Foliaki. La première mi-temps s’est jouée sur un rythme haché, l’arbitre Phillippe Zamora devant intervenir régulièrement avec des cartons jaunes pour calmer les esprits.



Pirae prend totalement le match à son compte en début de deuxième période et en est récompensé à la 54e minute grâce à un essai de Basile Martial transformé par Tehotuarii Tehuritaua. Pirae prend alors l’avantage (19-16) mais Punaauia réagit immédiatement pour repasser devant au score (23-19) lorsque François Tamarono termine sa course dans l’en-but adverse. La rencontre est alors totalement débridée avec deux équipes qui se rendent coup pour coup dans le bon sens du terme. Après une pénalité de Tehotuarii Tehuritaua d’un côté (60e) et un essai de Noël Teihoarii de l’autre (66e), Punaauia mène 28-22 en fin de match. Mais les dernières minutes sont tendues et Punaauia joue alors à 12 (trois cartons jaunes) et Pirae à 13 (un carton jaune et un carton rouge). Les joueurs de Coppenrath campent devant l’en-but de Punaauia dans les arrêts de jeu et trouvent l’ouverture par Lucas Marcouyau. 28-27 pour Punaauia mais Tehuritaua a la gagne au bout du pied et ne tremble pas en passant la transformation pour donner la victoire à Pirae 29-28.



Marcel Coppenrath l’entraîneur de Pirae est radieux : "On a vécu une période difficile à partir de laquelle il nous a fallu reconstruire. Mais ça nous a renforcés mentalement et le retour de quelques anciens nous a fait du bien aussi. Ça s’est joué à pas grand-chose ce soir car les deux équipes étaient proches l’une de l’autre. Mais on n’a jamais rien lâché même lorsque le score nous était défavorable et ce succès est une belle récompense qui relance complètement le club".



Le trophée des Champions clôturera la saison le 25 juin avec un match opposant Paea Manu Ura, le champion, à Pirae, le vainqueur de la Coupe.

