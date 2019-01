Le Royal Kikiriri Bar Dancing fermera ses portes à la fin du mois

PAPEETE, le 9 janvier 2019 - L'information a été révélée par nos confrères de Polynésie La 1ère. Pour l'heure, aucune information sur les raisons de cette fermeture. La direction refuse de dévoiler quoi que ce soit, elle se réserve le droit de communiquer directement sur sa page Facebook.



Une bien triste nouvelle pour les noctambules, amateurs de danse locale.



Le Kiks, comme on le surnomme, fermera donc définitivement ses portes à la fin du mois de janvier. Aucune idée sur les raisons de cette fermeture. La direction a refusé nos sollicitations d'interviews. Elle devrait se positionner clairement, dans les jours qui viennent, sur sa page Facebook. Cependant, selon nos informations, le propriétaire de l'immeuble souhaiterait récupérer son bien.



Un lieu tout de même symbolique pour les Polynésiens, puisqu'il a permis à plusieurs artistes bien connus au fenua de se faire connaitre. On retrouve par exemple, le Trio Kikiriri avec Vatea, Kalou et Philou, ou encore Matahi des 2B Brothers.



Durant plus de 20 ans, vous avez été nombreux à avoir foulé les planchers de la scène du Kiks.



Est-ce que cette fermeture ouvrira des portes à des futurs patrons de night-club à Papeete ? On le saura dans quelques temps. En attendant, les habitués de ces lieux pourront toujours profiter du restaurant à l'étage, qui restera ouvert, selon Polynésie La 1ère.