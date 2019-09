Le Royal Bora Bora va ouvrir ses portes

Que va apporter le Royal Bora Bora à l’offre hôtelière déjà florissante sur la Perle du Pacifique ?



« Il va amener une offre trois étoiles qui n’est pas forcément présente sur Bora Bora. Tout le monde n’a pas forcément les moyens d’aller en quatre, cinq ou six étoiles ou n’a pas envie d’aller en pension. C’est un créneau où on a dès le début voulu se positionner. On n’a pas cherché à faire de l’hôtellerie de luxe. On a voulu faire des hôtels plus authentiques, plus proches des Polynésiens dans le concept, la décoration, l’accueil, la restauration et aussi et surtout dans la musique qui est très présente chez nous. C’est le positionnement qu’on cherche à avoir. Et on se rend compte qu’il y a un manque sur ce secteur là aujourd’hui. »



Vous êtes aujourd’hui à la tête de trois hôtels à Bora Bora, Huahine et Papeete, avec un projet à Fakarava. Le secteur du tourisme se porte bien ?



« De notre côté, on s’est lancé dans l’hôtellerie en 2012 parce que c’est un projet qui m’a toujours tenu à cœur. C’est un métier que j’ai connu il y a 25 ans et j’ai voulu retourner à mes premiers amours. J’ai toujours cru dans le tourisme en Polynésie et quand on a démarré, le secteur n’était pas aussi florissant qu’aujourd’hui. On est content de voir que le tourisme repart avec toutes les compagnies aériennes qui desservent notre pays aujourd’hui, mais au départ c’était davantage un projet personnel qu’une opportunité à saisir sur le marché touristique. On l’a vraiment fait par amour de la Polynésie »



Vous constatez donc bien une embellie du tourisme au fenua ?



« Oui, il y a une vraie embellie. L’arrivée des nouvelles compagnies aide à faire repartir le tourisme polynésien. »



Vous prévoyez également d’agrandir le Royal Tahitien l’an prochain, cela signifie qu’il y a aussi de la demande à Tahiti ?



« Il y a une très forte demande sur Tahiti. On le voit dès qu’il y a une panne d’avion, on manque de chambres. Donc il y a la possibilité d’agrandir le nombre de chambre sur les hôtels de Tahiti. »