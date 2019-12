Le Rimapp en force à la Corrida

Simon Ziad, deuxième :



Ton analyse de la course ?



"Cela s’est passé comme on l’avait prévu sur les premiers quatre kilomètres. On s’est retrouvés à quatre. J’ai essayé d’accélérer à un kilomètre et demi de l’arrivée. Avec Patrick, on s’est détachés. Patrick est plus puissant donc j’avais peu de chance d’être à la bagarre mais je suis content d’être derrière lui. Il y a de bons coureurs donc ce n’était pas gagné d’avance ! Je suis content après cette course exigeante qui comporte faux-plats, descentes, et remontées. Il fallait garder le rythme, c’est ce qu’on a essayé de faire. (...) Je suis au Rimapp, comme Patrick. Dans l’esprit militaire, le b.a-ba des sports fondamentaux c’est la course à pied où on retrouve cet état d’esprit, surtout sur le finish où il faut relancer."