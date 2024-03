Le Raromata’i Festival enflamme la Perle du Pacifique

Bora Bora, le 17 mars 2024 - Après Raiatea et Taha’a, le Raromata’i Festival s’est tenu vendredi 8 mars sur la place Tuvavau. Une soirée musicale placée sous le signe de la fête mais aussi de la solidarité et de la prévention.



Faire profiter la population des îles de groupes qui marchent bien à Tahiti, tout en leur associant des formations musicales locales, tel est l’objectif de Purple Tahiti, l’organisateur du Raromata’i Festival qui a posé ses amplis à Bora Bora, le vendredi 8 mars. Pepena, Sissa-Sué O’kota’i, Nohorai et les DJs Raiguetss et Pokessi se sont succédé sous le chapiteau, lors d’une soirée ouverte par le groupe local 4BOB. “L’important, pour nous, c’est de travailler avec les ressources de chaque île”, précise Christophe Longelin de Purple Tahiti. Un véritable challenge puisque pas moins de 25 personnes dont 21 artistes et leur matériel ont dû entreprendre le voyage depuis Tahiti afin de permettre à la population des îles Sous-le-Vent de profiter de l’événement. À Bora Bora, la soirée a vu se succéder sur scène des groupes aux styles variés qui ont su enflammer les lieux jusqu’à tard dans la nuit, pour le plus grand plaisir des 1 000 participants.



Prévention et sécurité en toile de fond



Au-delà du plaisir d’une soirée musicale réussie, c’est l’engagement auprès des associations et acteurs locaux qui fait la particularité de cet événement. Pour chaque achat de billet en prévente, 500 francs ont été versés à l’association Ia Vai Ma noa Bora Bora, qui œuvre dans le domaine du social et de l’environnement. “Les fonds récoltés vont permettre de mener des actions dans l’année pour la population”, souligne Christophe Longelin, qui réitère la volonté de Purple Tahiti de se démarquer des autres organisateurs en proposant un festival dédié exclusivement à la population des Raromata’i.



Faire en sorte que les participants rentrent chez eux sains et saufs après avoir profité d’une soirée conviviale, c’est également l’un des grands objectifs affichés par les organisateurs de l’événement. La présence de la police municipale, des médiateurs mais surtout l’initiative “Capitaine de soirée” proposée par Ia Vai Ma noa Bora Bora ont contribué à faire de cet événement festif une réussite pour tous. Fort de ces succès, Purple Tahiti envisage bien sûr de réitérer l’opération, mais aussi de le proposer aux autres archipels.