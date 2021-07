Le RSMA recrute à Hao en attendant de s'y implanter

Hao, le 31 juillet 2021- Depuis jeudi, deux militaires du RSMA sont à Hao pour y effectuer une campagne de recrutement. Pendant trois jours, ils rencontrent des jeunes Paumotu désireux d'en savoir plus sur le régiment du service militaire adapté.



C'est déjà la deuxième fois depuis le début de l'année que le régiment du service militaire adapté (RSMA) vient à Hao pour du recrutement. Précédemment, c'était au mois de mai, il était alors arrivé à bord du navire militaire l'Arago, accompagné d'autres corps d'armée dont la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre .

Cette fois-ci, deux militaires ont fait le déplacement. Arrivés jeudi, la commune a mis à leur disposition l'ancienne mairie du village afin qu'ils puissent recevoir les jeunes gens désireux d'en savoir plus sur ce qu'est le RSMA et ce qu'il propose. Le caporal-chef Franck, militaire de carrière et la marsouin Aimée, de la cellule recrutement du RSMA, ont ainsi assuré la permanence durant trois jours avec proximité et enthousiasme. Ils ont ainsi pu récolter quelques candidatures et ont dispensé beaucoup de conseils aux jeunes de l'atoll.



24 filières de formation proposées



À l'heure actuelle, trois compagnies du RSMA existent en Polynésie française. La première, basée à Hiva Oa dans l'archipel des Marquises, la seconde basée à Tahiti à Arue, dans l'archipel de la Société et enfin celle de Tubuai dans l'archipel des Australes. Toutes trois ont la mission principale de former professionnellement la jeunesse polynésienne, le RSMA propose 24 filières de formation. Qu'elle dure six, dix ou douze mois, la formation au RSMA-Pf n'est pas le principal objectif. La réelle finalité du cycle de formation mis en place est l'insertion des jeunes volontaires dans la vie active et professionnelle.



Prochainement, comme l'a annoncé le Président de la République Emmanuel Macron, lors de sa visite en Polynésie, une autre antenne du RSMA verra le jour aux Tuamotu et plus précisément à Hao où jadis existait déjà un groupement du service militaire adapté (GSMA) jusqu'en 2010, année de son démantèlement. Avec ce nouveau régiment, le RSMA couvrira alors l'ensemble des archipels et proposera très certainement une plus grande gamme de formation professionnelle et espérons-le, une offre de formation tournée vers les métiers de la mer.

A noter que dans l'optique de cette nouvelle base, une visite du chef de corps en personne accompagné d'autres haut responsables militaires est prévue du 22 au 26 août prochain.