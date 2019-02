Le RSMA forme les jeunes à créer leur petite entreprise

Quel va être le calendrier de la formation ?

"La formation dure six mois. Le premier mois est consacré au FMI (Formation militaire initiale) pendant lequel le stagiaire va apprendre les fondamentaux de la vie, cela comprend la rigueur, la ponctualité, la vie en collectivité. Puis, le stagiaire va suivre deux mois de FMC (Formation militaire comportementale) avec des enseignements sur la citoyenneté, sur la culture du monde, la géographie, le civisme, ainsi qu'une remise à niveau en informatique comprenant le pack office et les recherches internet.

Ensuite, le jeune va recevoir une formation sur la sécurité au travail et va également pouvoir passer son permis de conduire.

Les trois mois suivants vont se dérouler en coopération avec un organisme extérieur, Grand angle, qui va former de façon très concrète les jeunes sur leur projet patenté".





Quels vont être les différents axes abordés ?

"Le jeune va être accompagné du début du projet jusqu'à sa conception. Pour ce faire, un premier intervenant va former le stagiaire à la comptabilité, à la gestion et au financement et à la tenue des comptes. Une autre personne va ensuite intervenir dans le domaine de la communication, cela comprend notamment la conception de logos personnalisés, le travail sur la concurrence…

Puis, un dernier intervenant va apprendre au jeune à réaliser son business plan en vue de la demande d'Icra auprès du SEFI.

Enfin, le stagiaire va également être orienté vers les organismes ayant un rapport avec son projet professionnel (CCISM, SEFI, CPS, DGEN, DGAE, ADIE, Initiative Polynésie, AEPE)".



Quel est l'objectif final de la formation ?

" Cette filière a été créée afin d'aider les jeunes à monter leur activité. On va vraiment les accompagner de A à Z. L'objectif est qu'à la fin de cette formation, les stagiaires aient leur numéro de société, leur Icra (Insertion par la Création ou la Reprise d'Activité) et qu'ils puissent débuter d'emblée leur activité. A l'issue de la formation, on va continuer à les suivre et à les conseiller si besoin.

A terme, on souhaite sélectionner 50% de jeunes issus des archipels".