Le RIMaP-P en exercice à Raiatea

PAPEETE, le 30 janvier 2019. Dans le cadre de sa préparation opérationnelle, la première section de la 4e compagnie du Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) est déployée à Raiatea depuis mardi et ce jusqu'au 5 février, pour y conduire des exercices et des entraînements.



En cas de cyclone ou d'événement nécessitant une intervention, les Forces armées en Polynésie française peuvent être amenés à se déployer sur les îles de la Polynésie française. L'objectif de cette projection (deux ont déjà été réalisés en 2018 à Raiatea et un à Huahine en 2018) vise ainsi à s'entraîner à se déployer et à améliorer la connaissance de la topologie des îles de la Polynésie française au cas où une intervention serait nécessaire.



Ce déploiement hors de Tahiti permet tout d'abord à la section de s’entraîner à travailler en interarmées, grâce à la mise en place et à la récupération des troupes par avion tactique CASA. Deux marches sont ensuite programmées, en vue de renforcer la rusticité et l’aisance de la section à évoluer dans un environnement tropical. En outre, les soldats vont également s’entraîner au combat tout en renforçant la cohésion de la section.



Renforçant le lien avec la population et les autorités locales, la section sera logée par la commune dans le gymnase de Paipai, et plusieurs activités sont également envisagées localement, comme des séances de sport ou la visite du marae.



Le RIMaP-P participe enfin à la mission de rayonnement des Forces armées en Polynésie française en dehors de Tahiti, en réalisant une session « classe défense et sécurité globale » avec une classe de 3e du collège de Faaroa. A cette occasion, le chef de corps du RIMaP-P, le colonel Taoufik Boufenghour, accompagné du commissaire en chef de 1ère classe David Saix, directeur du commissariat d'outre-mer et représentant l’amiral, rejoindront le lundi 4 février en hélicoptère Dauphin de la 35F la section et les jeunes, afin de s’assurer du bon déroulement des opérations, et saluer les responsables de la commune et de l’établissement.