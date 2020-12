Le RIMaP-P clôture son exercice à Hiva Oa avec un VIP Day

Tahiti, le 13 décembre 2020- Une délégation des Forces armées en Polynésie (FAPF), menée par le contre-amiral Jean-Mathieu Rey s'est rendue dimanche à Hiva Oa, aux Marquises, pour participer à un "VIP Day". Cette journée a clôturé l'exercice du RIMaP-P qui était mobilisé sur l'île toute la semaine.



L'île de Hiva Oa, aux Marquises, s'est transformée cette semaine en terrain d'exercice grandeur nature pour les forces du RIMaP-P, et leur chef de corps le lieutenant-colonel Olivier Legrand. "On a fait cette semaine ce qu'on appelle de la préparation opérationnelle. Cela consiste à s'entrainer à la marche, aux actions commando, de s'entrainer à l'aguerrissement. La configuration du terrain marquisien, avec l'alternance entre le milieu marin et le milieu montagneux, est particulièrement intéressant pour ce type d'exercice", a indiqué l'intéressé. "C'est d'autant plus intéressant car nous avons en ce moment au RIMaP-P un régiment de chasseurs alpins qui a donc l'habitude d'évoluer dans ce milieu montagneux. On pouvait compter aussi sur la présence de réservistes de la 13ème compagnie qui ont participé à tout l’exercice."



"On doit être capable d'intervenir partout"



"On doit être capable d'intervenir partout en Polynésie, notamment dans un environnement comme celui des Marquises", a insisté pour sa part le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, Comsup des forces armées en Polynésie en poste depuis août dernier au fenua. "On est à 1 400 kilomètres de Tahiti. Il est important pour les forces armées notamment en Polynésie de pouvoir se projeter aussi loin, dans le cadre évidemment d'exercices mais également dans le cas où des îles seraient frappées par un cyclone ou autres catastrophes naturelles pour porter assistance à la population. Dans le cadre de cet exercice, il y a eu une véritable coopération inter-armées. Le Casa et le Bougainville ont notamment été mobilisés pour le transport des troupes et du matériel", a ajouté le contre-amiral.



Le Comsup s'est rendu ce week-end à Hiva Oa avec une délégation pour participer à un "VIP Day" qui est venu clôturer l'exercice du RIMaP-P. Au programme : des démonstrations dynamiques réalisées par les troupes du RIMaP-P qui étaient en exercice sur l'île, un dépôt de gerbes pour les soldats de Hiva Oa tombés au cours de la première et de la seconde guerre mondiale et enfin des remises de médailles. Une cérémonie au cours de laquelle le sergent Raymond Tehuritaua s'est notamment vu remettre la médaille militaire. De leurs côtés, le capitaine Jerry Lucas a été fait chevalier de l'ordre national du mérite et l'adjudant Annie Adj Danican s'est vu remettre la médaille d'or de la défense nationale.