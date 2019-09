Le RC Pirae en tête du championnat

PAPEETE, le 23 septembre 2019 - Après trois matchs joués, le Pirae RC est en tête du championnat 2019 de Tahiti de rugby à XV devant Arue-XV Mili et Manu Ura, l’équipe de Paea. Rendez-vous les jeudi 26 et samedi 28 septembre pour la quatrième journée.



Une partie des matchs en retard du championnat de Tahiti de rugby à XV ont été joués en fin de semaine dernière. Faa’a Rugby a battu Manu Ura, jeudi, sur le score de 33 à 5, après cinq essais marqués pour Faa’a dont deux pour Gabriel Tehaameamea et un pour Nuutere Teriitaumihau, Manaia Teururai et Manuarii Richmond. Heimana Cheung Sen marque l’unique essai de Manu Ura.



Lors de la deuxième rencontre, samedi, l’équipe Arue XV Mili a battu le Papeete RC 14 à 11 suite à deux essais de Loïc Tautu et Roberto Reva contre un essai pour le club de la capitale, marqué par Philippe Idjeri.



Pirae est actuellement en tête du championnat avec trois victoires pour trois matchs joués, Arue XV-Mili est deuxième avec deux victoires pour trois matchs joués et Manu Ura est troisième avec une victoire pour trois matchs joués. Pour l’instant, le meilleur marqueur d’essais est Pan Choun Wong Sung (Manu Ura). Avec sept essais, il devance Rainui Mairau et Raihiti Mairau (RC Pirae) avec quatre essais chacun.



Le début du championnat a été compliqué pour plusieurs clubs en raison de problèmes d’effectif. Faa’a avait dû déclarer forfait sur un de ses trois matchs et se retrouve ainsi à la sixième place du championnat, qui comporte au total sept équipes. Les prochains matchs auront lieu jeudi (Manu Ura contre Arue XV Mili) et samedi (Papeete contre Faa’a et Taravao contre Punaauia). SB/FPR