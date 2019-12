Le RC Pirae champion de Tahiti

TAHITI, le 1 décembre 2019 - La finale du Championnat de Tahiti de rugby à XV s’est déroulée samedi soir à Fautaua. C’est le favori, le RC Pirae, qui s’est imposé sur le score de 38 à 7 face au club Arue XV-Mili. Dans la petite finale, le Punaauia RC a battu le Papeete RC 9-8.



Le public est venu nombreux samedi soir au stade de Fautaua pour assister au choc entre le rugby club de Pirae et le club Arue XV-Mili. Pirae a confirmé son statut de favori en menant le match de bout en bout. Le RC Pirae a marqué un premier essai suivi par une pénalité pour mener 8-0. Mais Arue n’a rien lâché et a marqué un essai tout en puissance, au centre, qui a été transformé, réduisant ainsi le score à 8-7.



Mais la machine orange a continué à imposer sa domination en marquant deux essais avant la mi-temps : 22-7 pour Pirae. Dès la reprise, le RC Pirae a continué sa marche en avant en marquant une pénalité, un drop, puis encore une pénalité : 31-7 pour Pirae. Arue a tenu bon et a passé de longues minutes dans la camp orange, sans pour autant parvenir à marquer.



Un dernier essai, transformé, a été marqué par Pirae avant le coup de sifflet final. Yannick Mauahiti a marqué au total trois essais et Haley Teuira un essai pour Pirae alors que Loïc Tautu a marqué un essai pour Arue. À noter, en deuxième période, la sortie sur une civière du n°11 de Pirae Damien Geles, blessé à la jambe. Ce dernier avait ravi le public grâce à des accélérations surpuissantes et de magnifiques crochets. Dans la petite finale, victoire 9-8 du Punaauia RC face au Papeete RC. SB