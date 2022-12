Le RAA placé sous surveillance

Le dépistage du RAA se poursuit chez les élèves de 6e. Notamment au collège Henri Hiro, où le nombre de test a augmenté de 10% sur la période 2019/2022. La maladie touche essentiellement les enfants. Des complications peuvent parfois mener à une intervention chirurgicale.



Le RAA, ou rhumatisme articulaire aigu, est une complication inflammatoire. Les enfants sont les principaux concernés par la maladie. Pour réduire la durée de l’infection, il est possible d’effectuer une détection précoce et d’instaurer un traitement.

Des équipes de dépistage du RAA se mobilisent dans les collèges pour faire passer des échographies aux élèves de 6e. Les médecins et infirmiers travaillent en coopération avec la direction de l’enseignement et les chefs d’établissement.

Le collège Henri Hiro participe intensivement à cette campagne depuis 2020. En 2019, 87 % des élèves de 6 e ont bénéficié de ce dépistage contre 95 % en 2022. « Cela montre l’implication des parents à cette campagne », conclue le Centre de la mère et de l'enfant-Pirae -Hamuta.



« Cet examen est rapide, il dure environ 5 minutes et ça ne fait pas mal. Cette opération a lieu en collaboration avec la Direction de l’enseignement et les chefs d’établissement », explique le Centre. Les enfants repérés lors du dépistage scolaire sont revus en consultation spécialisée avec un cardiologue.