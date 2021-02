Le Punaauia Rugby Club soigne sa rentrée

RÉSULTATS CHAMPIONNAT DE TAHITI, 1ère Division 4ème journée, match en retard

Après six mois d'arrêt, le championnat de rugby a enfin pu reprendre ses droits samedi au stade de Fautaua. Au programme, un match en retard de la 4journée, opposant le Punaauia Rugby Club, dauphin du Faa'a Rugby Aro au classement, au Papeete Rugby Club, bon dernier de l'actuel exercice.Avant l'interruption, les joueurs de la côte ouest avaient montré de belles dispositions dans le jeu. Et six mois après et avec un peu plus d'un mois de préparation dans les jambes, les hommes de Thomas Lozano ont de nouveau démontré qu'il faudra bien compter sur eux pour les phases finales du championnat. Face à Papeete, samedi, Punaauia a fait respecter son rang en l'emportant 25 à 12 avec, à la clé, quatre essais, synonymes de bonus offensif.Après deux essais d'Élie Teriierooiterai et de Teiki Tamaehu dans le premier quart d'heure de jeu, les orange de Punaauia ont pris le contrôle du match. De leur côté, les hommes de Cédric Balland n'étaient pas encore tout à fait décrochés grâce à la botte de Nicolas Ebb qui a passé deux pénalités entre les poteaux (12-6).Au retour des vestiaires, les protégés de Thomas Lozano ont complètement renversé les joueurs de Papeete sur une mêlée, envoyant ainsi Paul Haana à l'essai (17-6). Les joueurs de la capitale n'ont pas abdiqué pour autant. Ces derniers ont ensuite passé une grande partie de la deuxième mi-temps dans le camp de Punaauia. Cette domination s'est traduite par deux nouvelles pénalités passées entre les perches de Nicolas Ebb et qui ont ramené Papeete à un essai de son adversaire à un quart d'heure du terme (17-12).Un espoir de remontée tué dans l'œuf par Florian Allegre qui, grace à une pénalité, a mis définitivement Punaauia à l'abri d'un retour de Papeete (20-12). Dans les ultimes instants du match, Thomas Lozano a ensuite poussé ses hommes à aller chercher un quatrième essai, synonyme de bonus offensif. Un quatrième essai qui est venu après les 80 minutes de jeu. Sur un coup de pied rasant, Florian Allegre a envoyé son ailier Tamarua Ganahoa à l'essai. Score final donc 25 à 12 pour Punaauia qui a donc repris la tête du championnat au Faa'a Rugby Aro.À noter que la prochaine journée de championnat débutera jeudi avec une rencontre opposant Faa'a au Arue XV Mili. Samedi ce sera au tour du Racing Club de Pirae de faire son retour face à Papeete.