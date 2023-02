Le Punaauia Rugby Club se balade face au Faa'a Rugby Aro

Tahiti, le 5 février 2023 - Les deux affiches de la première journée du Championnat de rugby de Tahiti à XV ont engendré deux scénarios bien différents au stade Fautaua. Si le RC Pirae a battu (16-14) Papeete RC au bout du suspense jeudi dernier, Punaauia RC a écrasé (50-3) Faa’a Aro samedi soir.



Le Championnat de Tahiti à XV 2023 avait démarré sur d’excellentes bases jeudi dernier, la rencontre Pirae-Papeete (voir compte-rendu sur notre site) ayant été d’un très bon niveau et empreinte de suspense. Il n’en fut pas de même samedi soir lors de l’affiche Punaauia-Pirae qui a vite tourné à l’avantage de Punaauia, et si le match fut loin d’être inintéressant contrairement à ce que pourrait laisser penser le score final, la faiblesse de Faa’a au niveau de ses lignes arrières a facilité la tâche de Punaauia. Pirae, Papeete et Punaauia se sont renforcés à l’intersaison et ça leur est incontestablement bénéfique sur le terrain, en revanche, Faa’a vit une période sombre en termes d’effectif avec l’absence de plusieurs blessés et de quatre joueurs suspendus de longue durée. Les joueurs de Manuarii Richmond ont d’ailleurs joué à 14 pendant dix minutes avant l’entrée d’un retardataire. Et samedi soir, Faa’a a dû intégrer de jeunes joueurs au niveau de ses lignes arrières, éléments qui ne jouent au rugby que depuis peu et qui disputaient leur premier match officiel.



Le manque de repères défensifs fut patent après 36 seulement secondes de jeu seulement lorsque Teinaki Araipu perça le rideau défensif de Faa’a sans réelle opposition. Et la suite de la première période confirma la faiblesse défensive de Faa’a sur les accélérations adverses, la bonne tenue du pack de Faa’a permettant de limiter les dégâts même s’il y avait déjà 26-3 au repos. Le score ne reflétait pas l’occupation territoriale plutôt équilibrée mais bien la différence de niveau entre les lignes arrières de part et d’autre et la réussite de Thibault Thole au pied auteur de trois pénalités et d’une transformation.



Faa’a espère rebondir



La physionomie de la deuxième mi-temps fut identique à celle de la première à savoir que les avants de Faa’a faisaient plus que jeu égal avec leur vis-à-vis, mais Punaauia scorait régulièrement sur les accélérations de ses trois-quarts et marquait quatre essais supplémentaires pour s’imposer sur le score fleuve de 50 à 3. Pani auteur de la pénalité de Faa’a en première mi-temps avait dû laisser ses partenaires finir à 14 dans le dernier quart d’heure après sa sortie sur blessure.



Il y avait bien sûr de la déception dans le camp de Faa’a mais aussi l’espoir de rebondir comme le confirmait son entraîneur Manuarii Richmond : “On a vécu un match difficile surtout derrière mais on s’y attendait car on a beaucoup d’absents avec les blessés et les suspendus et on a aussi des joueurs qui sont partis dans les îles. On a un effectif très réduit actuellement, on a dû intégrer des jeunes qui n’ont que quelques mois de rugby et qui débutaient en compétition ce soir et ça explique en partie la tournure des événements. Mais on garde la tête haute car lorsque l’on aura récupéré tout le monde, on sera beaucoup plus compétitif”.



Punaauia grâce à son bonus offensif a pris seul la tête du championnat devant Pirae, les deux équipes étant opposées samedi prochain lors de la 2e journée du championnat. Auparavant, Faa’a doit s’attendre à un match encore très difficile le jeudi face à Paea Manu Ura, le champion en titre. Moorea fera aussi ses débuts dans le championnat en recevant Papeete.

Résultats et programme Jeudi 2 février à Fautaua

- Pirae-Papeete 16-14



Samedi 4 février à Fautaua

- Punaauia-Faa’a 50-3



Prochaine journée (2è)

Jeudi 9 février

- 19 heures à Fautaua : Paea-Faa’a



Samedi 11 février

- 9 heures à Moorea : Moorea-Papeete

- 19 heures à Fautaua : Punaauia-Pirae

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Février 2023 à 15:07 | Lu 162 fois