Le Punaauia RC et le RC Pirae se retrouvent en finale de la Coupe

Tahiti, le 29 mai 2022 - Les demi-finales de la Coupe de Tahiti ont été marquées samedi à Fautaua par les victoires de Punaauia face à Papeete (33-25) et de Pirae qui a causé la surprise en battant Manu Ura Paea (24-16) le vainqueur du championnat.



L’affiche Punaauia-Papeete ouvre les débats en début de soirée samedi. D’entrée, Papeete donne le ton en donnant du rythme à la rencontre et Nicolas Ebb ouvre le score dès la 3e minute par une pénalité. Punaauia va doucement monter en régime et c’est Stéphane Allègre qui remet les deux équipes à égalité à la 23e minute par un drop. À partir de la demi-heure de jeu, le match s’emballe totalement, les deux équipes se rendant coup pour coup au tableau d’affichage. Frédéric Pavaouau y va de son essai à la 31e minute pour donner l’avantage 10-3 à Punaauia avec la transformation de Florian Allègre, les Allègre père et fils jouant derrière la mêlée samedi. Mais Lionel Mauri va à son tour dans l’en-but de Punaauia et Nicolas Ebb transforme pour remettre les deux équipes à égalité (10-10). Et juste avant la mi-temps, André Lemaire sur une touche rapidement jouée et une combinaison avec Stéphane Allègre touche à son tour la terre promise pour redonner un peu d’air au score (15-10) à Punaauia.



La rencontre est animée et elle l’est plus encore dès la reprise de la 2e mi-temps avec un essai de Nicolas Ebb qui remet de nouveau les deux équipes à égalité (15-15). La rencontre est de plus en plus passionnante et indécise, mais Punaauia va faire la différence en un quart d’heure avec deux essais de Florian Allègre (49e) et François Tamarono (65e), une transformation et une pénalité de l’omniprésent Florian Allègre pour mener 30-18, Papeete n’ayant marqué qu’une pénalité dans ce laps de temps. Papeete a le mérite de ne rien lâcher et de finir fort et si Allègre enquille encore une pénalité (70e), c’est Papeete qui clôture la marque finale (33-25) d’un essai d’Olivier Audibert transformé par Ebb. Thomas Lozano, l’entraîneur de Punaauia a dans l’ensemble apprécié la production de sa formation : "Les deux équipes ont livré un bon match, surtout en deuxième période. Au repos, j’ai demandé aux garçons de se livrer un peu plus et à partir du moment où on a joué sur les extérieurs, on s’est rendu le match plus facile d’autant que l’on score bien en début de deuxième mi-temps. Mais il était temps que le match se termine car les garçons sont fatigués, c’est la fin de saison et on a beaucoup de blessés".

Pirae en reconquête Depuis quelques semaines, Pirae apparait en progression après avoir vécu une saison 2021 et en partie celle de 2022 bien loin de son lustre d’antan. Mais on n’imagine pas les joueurs de Marcel Coppenrath capables de battre Paea Manu Ura sacré champion de Tahiti le mois dernier. Mais dès le début de rencontre, on a senti une équipe de Pirae bien en jambe qui a obligé Paea Manu Ura à élever son niveau de jeu au fil des minutes. Les deux formations ont alterné les avantages au score agrémentés par des pénalités de Teihotu Tehuritaua pour Pirae et de Heiarii Tetuanui pour Paea.



Pirae signe deux essais (Basile Martial 12e et Adrien Mau 40e) pour un seul de Paea (Tamatoa Tauhiro 16e) et mène 18-16 au repos. Si Teihotu Tehuritaua passe un drop à la 50e minute (21-16) pour Pirae, le tableau d’affichage n’évoluera guère en deuxième période bien que les deux équipes, et en particulier Paea Manu Ura qui pousse pour revenir à la marque, donnent du mouvement au jeu. Pirae assure définitivement son succès (24-16) à la 80e minute par une pénalité de Tehuritaua. Marcel Coppenrath confirme les progrès de son équipe : "On est en pleine reconstruction mais on a beaucoup travaillé ces derniers mois et ça commence à se ressentir sur le terrain. On a des anciens qui sont revenus et il y a une bonne osmose avec les jeunes. On a livré un match plein ce soir même si tout n’a pas été parfait et ce succès contre le champion est vraiment très encourageant pour notre avenir".



Jeudi dernier, Faa’a a battu (37-23) difficilement Arue en demi-finale de la Coupe de Tahiti D2, une épreuve qui regroupe les battus des quarts de finale de la Coupe de Tahiti D1. Les finales de la Coupe de Tahiti D1 et D2 se dérouleront le 11 juin avec la rencontre Faa’a-Moorea en ouverture au titre de la D2 et la grande finale Punaauia-Pirae à suivre.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 29 Mai 2022 à 16:36 | Lu 227 fois