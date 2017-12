Le "Prêt de développement Polynésie française" signé avec Bpifrance

PARIS, 20 décembre 2017 - Un partenariat financier a été conclu mercredi, entre la Polynésie française et la banque publique d'investissement Bpifrance pour la création d’un dispositif financier public d’accompagnement du développement des TPE et des PME polynésiennes, le " Prêt de Développement Polynésie française ".



Au titre de ses actions en faveur de la croissance économique, le gouvernement de la Polynésie française a souhaité la création d’une offre de " Prêt de Développement Polynésie française " visant à proposer un outil de financement répondant aux besoins spécifiques des entreprises polynésiennes en croissance et contribuant ainsi à soutenir leurs priorités stratégiques.



Ce prêt de développement est destiné aux petites entreprises (TPE et PME) de plus de trois ans, implantées sur le territoire polynésien. D’un montant allant de 1,2 million à 6 millions Fcfp et d’une durée de 5 ans dont un an de différé en capital, il n’est assorti d’aucune garantie, ni sur l’objet financé, ni du chef de l’emprunteur. Il répond aux besoins des entreprises engageant un projet de développement et doit être accompagné d’un concours bancaire au moins équivalent ou d’apport en fonds propres ou quasi fonds propres.



L’organisme prêteur sera Bpifrance Financement. La Société de Financement et du Développement de la Polynésie française (Sofidep) et la Société de Gestion de Fonds de Garantie d'Outre-Mer (Sogefom) garantiront respectivement à hauteur de 40% les crédits mis en place, les 20% restant étant pris en charge par la Bpifrance.



L’efficacité du dispositif reposera en partie sur la commercialisation directe du prêt de développement par la Sofidep, auprès des entreprises éligibles au dispositif ainsi qu’auprès des partenaires bancaires. Ce prêt vient ainsi compléter la gamme d’offres de Bpifrance en Polynésie française, un an après la mise en place des Prêts Restauration et Hôtellerie.



Le partenariat financier a été conclu ce mercredi à Paris. Le vice-président Teva Rohfritsch a signé avec Anne Guerin, directrice exécutive de Bpifrance en charge du financement et du réseau, Dominique Caignart, directeur réseau île de France et Outre-mer de Bpifrance, Santie Adelbert, responsable développement produit de Bpifrance, Bertrand Willocquet, directeur d’Outre-Mer de l’Agence française de développement (AFD), Reza Hassam Daya, responsable secteur privé de l’AFD, Frédéric Guillaume, directeur général de la Sogefom et Gaspard Toscan Du Plantier, directeur général de la Sofidep, ce partenariat visant à la création d’un dispositif financier public d’accompagnement du développement des TPE et des PME polynésiennes afin de renforcer la dynamique économique de la Polynésie française.