Le Première ministre néo-zélandaise donne naissance à une petite fille

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 20/06/2018 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a donné naissance jeudi à une petite fille, devenant la deuxième cheffe de gouvernement dans le monde à avoir un enfant alors qu'elle est en fonction.

Il s'agit du premier enfant pour Mme Ardern, 37 ans et son compagnon Clarke Gayford, 40 ans.

Le bébé de 3,3 kg, dont le prénom n'a pas été révélé, se porte bien, a-t-elle dit sur Instagram.

"Je suis sûre que nous ressentons les émotions ressenties par tous les nouveaux parents. Mais en même temps, nous sommes reconnaissants pour toute la gentillesse et les voeux de la part de tant de gens. Merci".

La Première ministre charismatique marche dans les pas de la Pakistanaise Benazir Bhutto, qui l'avait précédée en 1990. Mais elle a minimisé l'importance de l'événement.

"Je ne suis pas la première femme à faire plusieurs choses en même temps. Je ne suis pas la première femme à travailler en ayant un bébé. Je sais que ce sont des circonstances particulières, mais il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait bien avant moi", avait-elle déclaré le 19 janvier en annonçant sa grossesse.

Mme Ardern est arrivée au pouvoir en octobre 2017 quelques mois à peine après avoir pris les commandes du parti travailliste. Elle avait été portée par une impressionnante vague de sympathie appelée "Jacinda-mania" par les médias, qui lui avait valu d'être comparée au Français Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau.

Jacinda Ardern avait annoncé qu'elle entendait prendre six semaines de congé maternité. Ses fonctions seront assurées en son absence par son adjoint Winston Peters.

Pendant la campagne électorale, Mme Ardern avait refusé de répondre aux questions sur ses intentions en matière de maternité. Celle-ci ne doit pas avoir de conséquence sur la carrière des femmes, avait-elle martelé.

Après l'annonce de sa grossesse, elle avait dit que la naissance n'aurait pas de conséquence sur ses capacités à faire son travail, déclarant: "je suis enceinte, pas handicapée".