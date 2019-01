Le Premier ministre australien visite l'Océanie, où s'affirme la Chine

Sydney, Australie | AFP | mardi 14/01/2019 - Le Premier ministre australien Scott Morrison entame mercredi une importante tournée pour rencontrer plusieurs voisins océaniens, avec notamment pour objectif de réaffirmer l'influence de son pays face à une Chine de plus en plus présente.



M. Morrison sera le premier chef de gouvernement australien à se rendre au Vanuatu depuis des décennies. Il sera surtout le premier à réaliser une visite bilatérale aux Fidji, qui est pourtant la quatrième économie de la région. Il doit y prononcer vendredi un discours.

Face à la montée de l'influence de la Chine dans le Pacifique, le gouvernement Morrison multiplie les efforts pour conserver le rôle que l'Australie y a joué historiquement.

Ce voyage sera principalement consacré "à nos partenariats en terme de sécurité, d'économie et de culture", a expliqué Anne Ruston, ministre délégué au développement international et au développement du Pacifique.

L'Australie est de loin le principal partenaire commercial des pays du Pacifique, et fournit quatre fois plus d'aide aux pays de la zone que le deuxième donateur, la Nouvelle-Zélande. Mais cette influence diminue.

En réponse, M. Morrison s'est engagé à déployer davantage de diplomates en Océanie, à augmenter ses investissements et les partenariats en terme de sécurité, ou encore à créer une base militaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour Jenny Hayward-Jones, de l'Institut Lowy, il y a un "sentiment de panique à Canberra, où on craint que l'influence grandissante de la Chine menace désormais les intérêts autraliens".

Pékin a injecté des milliards de dollars dans des prêts pour des projets d'infrastructure dans plusieurs États insulaires.

Plusieurs pays océaniens reprochent en outre à Canberra son inertie face au changement climatique, alors que leurs archipels sont gravement menacés par la montée des eaux.

En raison de sa consommation de charbon et de sa population restreinte (25 millions d'habitants), l'Australie est un des pays au monde qui génèrent le plus de gaz à effet de serre par habitant.

Or M. Morrison, qui va au devant d'élections législatives compliquées en mai, a renoncé en septembre à faire inscrire dans la loi les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.