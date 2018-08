Le Prairial de retour à Papeete après trois mois de mission

PAPEETE, le 3 août 2018 - Les familles attendaient avec impatience l'arrivée du Prairial et de ses 94 marins après trois mois de mission dans le Pacifique. L'équipage a été accueilli en grande pompe par les familles et amis avec des colliers de fleurs et des danseurs marquisiens.



Vendredi matin, les familles et les amis des marins du Prairial étaient nombreux sur le quai de la base navale. Aux alentours de 9 heures à l'approche de la frégate, les enfants ne tenaient plus en place. " Papa! Papa! " s'époumone une petite blonde de quatre ans. Un peu plus loin une autre fillette se fait sermonner par sa mère tellement elle est excitée à l'idée de revoir son papa. "Ça fait trois mois et demi qu'il est parti. Ça fait long! J'ai hâte de le revoir! " lance-t-elle émue. Manon, son frère et sa sœur sont venus avec leur mère et leurs grands-parents pour accueillir le père. "Je suis contente! Il m'a manqué. Il n'était pas là pour mon anniversaire, ni celui de ma mère. On est contents qu'il soit là ", raconte l'adolescente impatiente.



Une fois que l'équipage a mis pied à terre, embrassades, retrouvailles : les enfants étaient certainement les plus impatients de retrouver " papa " après de longs mois d’absence. L'équipage de la frégate Prairial est parti pour une mission de 100 jours en mer, le 27 avril dernier. La mission " Prairial 2018.1 " comportait plusieurs volets.