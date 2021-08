Le Portugal touché à son tour par un important feu de forêt

Tavira, Portugal | AFP | mardi 17/08/2021 - Plus de 600 pompiers portugais tentaient mardi de venir à bout d'un incendie qui s'est déclaré la veille dans la région touristique de l'Algarve (sud), faisant un blessé léger parmi les pompiers et entraînant l'évacuation d'une douzaine de hameaux, ont annoncé les autorités locales.



Le feu s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Castro Marim, dans l'arrière-pays près de la frontière espagnole, et avait été temporairement circonscrit avant de se réactiver dans l'après-midi.



Il a alors "progressé de façon foudroyante vers les communes de Tavira et Vila Real de Santo Antonio", atteignant un périmètre d'une quarantaine de kilomètres et une superficie estimée à 9.000 hectares, a indiqué mardi le commandant de la protection civile régionale, Richard Marques, lors d'une conférence de presse.



Un pompier ayant souffert de brûlures a été brièvement hospitalisé, a-t-il précisé, tandis qu'un responsable de la gendarmerie a fait état de l'évacuation de 81 personnes dans une douzaine de hameaux.



Selon des témoignages recueillis par les médias locaux, plusieurs bâtiments agricoles et résidentiels ont été endommagés, au moins partiellement, mais les autorités n'ont pas confirmé cette information.



Attisées par la force du vent, les flammes sont descendues des collines de l'arrière-pays en direction du littoral, vers le sud, poussant les secours à interrompre la circulation sur l’autoroute qui traverse l'Algarve d'est en ouest.



La circulation sur cet axe routier a été rétablie mardi en milieu de journée mais les pompiers, soutenus par quelque 200 véhicules et huit avions ou hélicoptères, s'attendaient dans l'après-midi à des conditions météorologiques "toujours préoccupantes", a indiqué Richard Marques.



Face aux températures caniculaires propices aux feux de forêt que connaît le Portugal depuis vendredi, Lisbonne a prolongé jusqu'à mardi soir l'alerte incendie en vigueur dans la plupart du territoire.



Dans l'Espagne voisine, l'incendie qui s'est déclaré samedi à Navalacruz, près d'Avila (centre-ouest), reste "actif" au "niveau 2 de dangerosité", mais son évolution est désormais décrite comme "favorable", selon les autorités de la région de Castille et Léon.



Ce feu de forêt, qui a mobilisé jusqu’à un millier de secouristes et de nombreux moyens aériens, a dévasté au moins 12.000 hectares et entraîné l'évacuation ce week-end de près de mille habitants.



Comme des dizaines d'autres incendies de taille moyenne, il est le résultat de la vague de chaleur qui balaye l'Espagne depuis mercredi, avec des températures anormalement élevées qui ont grimpé jusqu'à 47,4 degrés samedi en Andalousie (sud), un record absolu de température enregistré dans le pays, selon l'agence météorologique nationale.



Les incendies qui se multiplient à travers le globe, comme ces dernières semaines en Grèce, en Turquie et en Algérie, sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques en raison du réchauffement de la planète.



Frappé en 2017 par les feux de forêt les plus meurtriers de son histoire qui avaient fait plus d'une centaine de morts, le Portugal avait jusqu'ici connu un été relativement calme sur le front des incendies.