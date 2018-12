Le Port autonome de Papeete prépare sa mue

PAPEETE, le 13 décembre 2018 - Jean-Paul Lecaill, directeur du Port autonome de Papeete, a présenté hier aux autorités du Pays les chantiers en cours et ceux qui sont envisagés sur la structure portuaire. Elargissement de la passe de Papeete, allongement du quai des cargos ou extension du port vers l'est sont autant de projets envisagés pour permettre au port de Papeete de rester l'un des poumons économiques du fenua.



Le Port autonome de Papeete à l'aube de grands bouleversements. Hier Jean-Paul Lecaill, directeur du Port autonome de Papeete, a présenté aux autorités du Pays les réalisations en cours ainsi que les projets envisagés pour les aménagements futurs du port.



Ainsi la principale problématique qui se pose aujourd’hui au Port autonome est son extension, notamment pour accueillir des porte-conteneurs plus importants avec un allongement du quai au long cours et des aménagements du terminal de commerce international. Ainsi un premier scénario imaginé par le Port autonome implique un élargissement et un approfondissement de la passe. "On a une profondeur de 13 mètres qu'il faudrait que l'on approfondisse jusqu'à 14,5 mètres. On songe aussi à l'élargissement de cette passe pour que ces bateaux puissent entrer sans avoir de souci", a expliqué Edouard Fritch, président de la Polynésie française. Avant d'ajouter, "on éviterait ainsi que ces porteconteneurs descendent jusqu'à Auckland pour débarquer leurs boîtes. Ce qui causerait des coûts supplémentaires pour le consommateur polynésien."



A noter que Stéphane Mercadal, directeur général de CMA CGM, avait alerté les autorités sur la problématique du tirant d'eau de la passe de Papeete, qui est trop petit pour les porte-conteneurs qui sont de plus en plus gros. "En conséquence, la taille des navires est limitée, les navires du service OVSA (Oceania Vessel Sharing Agreement) de Hamburg Sür, Hapag-Lloyd et ANL par exemple sont sous-exploités de 25 à 30 % à cause de Papeete. La meilleure option serait, sans doute, dans un premier temps, d'améliorer le tirant d'eau au terminal puis celui de la passe", avait expliqué l'intéressé lors du 5ème forum de l'économie bleue.