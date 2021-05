Le Pfizer autorisé pour les 12-15 ans, pas encore en Polynésie

Tahiti, le 30 mai 2021 - L’agence européenne du médicament a donné son feu vert pour l’administration du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 aux jeunes âgés de 12 à 15 ans, mais en Polynésie on attend également le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé avant de prendre un arrêté pour étendre la campagne aux adolescents.



Nouvelle avancée dans la lutte contre l’épidémie. L’agence européenne du médicament a donné son feu vert pour l’administration du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. Voilà qui devrait solutionner en partie la problématique des passagers de moins de 16 ans, non éligibles à la vaccination et donc toujours soumis au motif impérieux. Une bonne nouvelle pour les acteurs du tourisme en Polynésie qui craignaient le manque à gagner des voyages en famille, soit 30 à 40% du chiffre d’affaires de la haute saison. En Polynésie, les autorités sanitaires attendent également le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avant de prendre un arrêté en conseil des ministres et étendre la campagne aux adolescents.