Le Père Noël a pris de l'avance à Hiva Oa

Hiva Oa, le 15 décembre 2022 – Le traditionnel Noël pour tous s'est déroulé mercredi soir au Tohua Pepeu de Atuona, à l'initiative de la commune de Hiva Oa et de son comité des fêtes. En plus de rencontrer le Père Noël, les enfants de l'île ont reçu des cadeaux et participé à des ateliers ludiques spécialement préparés pour eux.



Toute la population de Hiva Oa, mais plus particulièrement les enfants, étaient conviés mercredi soir afin de fêter, avec un peu d'avance, les fêtes de Noël. Pour l'occasion, un grand sapin a été dressé sur le Tohua Pepeu ainsi que de multiples décorations. Les festivités ont débuté avec le rassemblement des élèves scolarisés, tous parés d'un bonnet rouge sur la tête, attendant avec impatience l'arrivée du Père Noël. Puis, la maire, Joëlle Frébault a officiellement ouvert la manifestation. Plusieurs ateliers étaient proposés aux enfants de tout âge tels que le maquillage, la peinture, le dessin ou encore un atelier bonhomme de neige et traineau durant cet après-midi pas comme les autres. Le Père Noël est ensuite enfin arrivé chargé de cadeaux au grand bonheur des enfants sous les yeux de leurs parents souvent émus. Les célébrations se sont clôturées en début de soirée par une danse collective avant un cocktail offert par la commune. Pour finir en beauté, des chants de Noël ont été interprétés par les différentes communautés religieuses représentées sur l'île. Petits et grands sont ensuite repartis, en attendant le 25 décembre date à laquelle le Père Noël a promis de revenir.