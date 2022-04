Le Pen, trois voix devant Macron à Hitia'a o te Ra

Tahiti, le 24 avril 2022 – Le vote Marine Le Pen finit premier (50,05%) avec une courte avance de trois voix, samedi dans les communes de la côte est au second tour de la Présidentielle, lors d’un scrutin où 2 847 électeurs (36,1%) se sont exprimés sur les 7 887 inscrits. La candidate RN triple le nombre de ses soutiens sur les communes de Papenoo, Tiarei, Mahaena et Hitia’a dans l’entre-deux-tours. Dans le même temps, Emmanuel Macron, largement en tête au premier tour, peine à les doubler et passe de 887 à 1 422 votes favorables.