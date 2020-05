Le Pays veut réinsérer ses SDF confinés

Tahiti, le 5 mai 2020 - A l'occasion du point presse du PC social mardi, Isabelle Sachet, ministre de Famille et des solidarités, et Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, ont détaillé leur projet de réinsertion pour les SDF actuellement confinés dans les centres d'accueil improvisés de Papeete.



Que deviendra la centaine de sans domicile fixe actuellement confinée dans les différents centres d'accueil de Papeete ? Isabelle Sachet, ministre de la Famille et des solidarités, et Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, ont apporté mardi quelques éléments de réponse, en marge du point presse du PC social (lire encadré).



Dans un premier temps, l'ensemble des SDF sera transféré à la salle Maco Nena, à Tipaerui. Une enquête sera ensuite menée par les agents de la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE) pour “connaitre le nombre de couples, de personnes seules, les niveaux d'étude de chacun dans le but de permettre une prise en charge plus globale de ce public”, a indiqué Jean-Christophe Bouissou. “Ce que cette crise du Covid-19 nous a permis de voir c'est qu'en accueillant ces personnes dans des structures, cela a déclenché chez certains l'envie de se sortir de cette situation”, a ajouté le ministre.



“Ils ont été touchés par l'attention qui leur a été portée, et certains étaient contents de pouvoir retrouver une vie en communauté”, a affirmé Isabelle Sachet.