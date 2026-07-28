

Le Pays veut booster les OPLS par l'accès à la propriété

Tahiti, le 18 août 2026 – Dix ans après leur création, les Organismes privés de logement social n'ont toujours pas trouvé leur vitesse de croisière. Pensés pour combler le vide entre le logement social de l'OPH et un marché devenu inaccessible à une partie de la classe moyenne, les OPLS comptaient 501 logements agréés, dont 312 livrés fin 2025. Après une première réforme en 2022 sous la mandature d'Édouard Fritch, le gouvernement Brotherson remet à son tour l'ouvrage sur le métier, en misant notamment sur l'accession à la propriété.





501 logements agréés en dix ans, dont 312 livrés. Un chiffre qui donne la mesure du chemin restant à parcourir, la politique publique de l'habitat visant désormais la production de 300 logements intermédiaires…chaque année. Au 31 décembre 2025, les 312 logements livrés avaient été attribués à des ménages modestes et intermédiaires, mais le gouvernement reconnaît lui-même une production “insuffisante au regard des dispositifs d'aide existants”.



La politique publique de l'habitat avait estimé à environ 30 % la part des ménages relevant de cette catégorie intermédiaire, avec des revenus compris entre 2 et 3,5 Smig. Une population trop aisée pour le logement social classique, mais qui peine à se loger aux prix du marché.



Ce n'est pourtant pas faute d'avoir déjà essayé de relancer la machine. En 2022, sous la mandature Fritch, une première réforme avait notamment relevé les aides publiques, revu les plafonds de ressources et de loyers, et simplifié le dispositif. L'aide du Pays peut atteindre jusqu'à 30 % du coût des opérations, voire 40 % lorsque le foncier est mis à disposition par la collectivité. Depuis 2016, près de 2,4 milliards de francs ont ainsi été mobilisés par le Pays entre subventions d'investissement et remboursement de TVA.



Quatre ans plus tard, changement de majorité mais même chantier : comment faire produire davantage de logements abordables au secteur privé ? Le gouvernement Brotherson choisit cette fois de donner un nouvel élan aux OPLS en misant notamment sur l’accession à la propriété.



La vente directe change de dimension



Le dispositif permet déjà trois types d'opérations : la location simple, la location-vente et la vente directe. Mais cette dernière reste aujourd'hui extrêmement contrainte, puisqu'elle ne peut être proposée que lorsque le prix du logement est intégralement couvert par un prêt à taux zéro.



Le projet supprime donc cette condition pour “ouvrir la vente directe des logements sans détour par une phase locative”. Les OPLS pourront ainsi construire des logements aidés par le Pays pour les céder directement à des ménages éligibles, toujours sous conditions de ressources et à des prix encadrés.



La location-vente est, elle aussi, assouplie. La durée minimale de location avant acquisition serait ramenée de dix à cinq ans. L'interdiction de revendre le logement pendant 20 ans demeure, afin d'éviter que l'aide publique ne nourrisse la spéculation immobilière, mais plusieurs dérogations sont prévues en cas de changement de situation familiale ou professionnelle, pour raisons médicales ou encore en cas de difficultés financières.



Les conditions d'accès sont également élargies. Le principe reste de ne pas être déjà propriétaire d'un logement, mais des exceptions sont prévues, notamment lorsque celui-ci est devenu inadapté à la composition ou aux besoins du ménage. Le gouvernement veut ainsi “garantir que les logements produits avec le concours de l'aide publique demeurent durablement accessibles” tout en évitant de figer les parcours résidentiels.



Dix ans après, toujours le même défi



L'exécutif compte également revoir par arrêté les plafonds de ressources, les loyers et les prix de vente afin de mieux tenir compte de la composition des ménages et de l'évolution du marché. L'objectif est double : rendre les programmes suffisamment attractifs pour les opérateurs tout en conservant leur vocation sociale. Le gouvernement présente ainsi sa réforme comme participant “directement à la lutte contre la vie chère”, en favorisant l'accès et le maintien dans le logement et en proposant des logements adaptés aux capacités d'emprunt des ménages ciblés.



Reste que ces paramètres déterminants ne figureront donc pas tous dans la loi du Pays soumise aux élus de l’assemblée. Une question qui pourrait s'inviter dans les débats à Tarahoi, où les renvois à des arrêtés pris ultérieurement en conseil des ministres alimentent régulièrement les critiques sur le manque de visibilité laissé à la troisième institution.



Avant d'y parvenir, le texte devra toutefois passer par la case Cesec. Transmis fin juillet aux représentants de la société civile, il doit d'abord être étudié en commission avant d'être soumis en séance plénière. Son avis sera ensuite transmis à l'assemblée, où le projet devra encore passer sous les fourches caudines des élus de Tarahoi avant que le gouvernement puisse donner corps à cette nouvelle réforme des OPLS.

Jusqu'à près de 600 000 francs de revenus



À qui s'adressent concrètement les logements des OPLS ? Le dispositif ne concerne pas seulement les foyers aux revenus les plus modestes. Une personne seule peut actuellement prétendre à un logement intermédiaire avec un revenu mensuel moyen inférieur à 253 365 francs. Le plafond grimpe à 468 561 francs pour un couple, puis de 495 644 francs avec une personne à charge à 595 163 francs avec quatre personnes à charge. Chaque personne supplémentaire relève encore le seuil de 38 056 francs.



Pour les logements relevant de la catégorie sociale, les plafonds sont plus bas : 194 896 francs pour une personne seule, 360 432 francs pour un couple et 457 817 francs pour un foyer avec quatre personnes à charge. Ces seuils permettent surtout de mesurer l'étendue du public visé par les OPLS, qui couvrent aussi une partie de la classe moyenne. Le demandeur ne doit par ailleurs pas être propriétaire d'un autre logement et doit s'adresser directement à l'OPLS portant le programme qui l'intéresse.



Mais ces chiffres sont toutefois appelés à évoluer. Aucun nouveau plafond de ressources ne figure en effet dans le projet de loi du Pays, le gouvernement se réservant le soin de les fixer ultérieurement par arrêté en conseil des ministres, en fonction notamment de la composition des ménages.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 18 Août 2026 à 14:37 | Lu 726 fois



