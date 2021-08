Le Pays veut associer les communes à la promotion de l’alimentation saine

Tahiti, le 26 août 2021 – Le Pays souhaite mettre en place un plan d’action de promotion des produits locaux et d'une meilleure hygiène alimentaire, avec l'aide des communes. Un projet de loi du Pays sur la transition alimentaire devrait aussi être prochainement présenté à l’Assemblée de la Polynésie française.



Le Pays travaille à l’élaboration d’un plan d’action territorial sur le thème de la transition alimentaire, et souhaite y inclure les communes afin d’initier notamment les plus jeunes aux goûts des produits locaux dans les cantines scolaires. Une réunion entre le gouvernement de la Polynésie française et les tāvana s’est d'ailleurs déroulée à ce sujet, mercredi après-midi, principalement par visio-conférence. Un projet de loi du Pays devrait prochainement être présenté à l’assemblée de la Polynésie française, indique le gouvernement. En février dernier, l’assemblée avait déjà adopté le Schéma directeur agricole du Pays pour les dix prochaines années. La feuille de route engage depuis la Polynésie vers une autonomie alimentaire plus saine, biologique, et de meilleure qualité nutritionnelle.



Pour le Pays, la population souffre de nombreuses pathologies liées à l’alimentation et au mode de vie, que la pandémie de Covid-19 aura malheureusement permis de mettre en exergue. Selon les chiffres de la présidence, 70% de la population est en surpoids, 40% est en obésité et 18% présente un diabète de type 2. Des chiffres qui n’épargnent pas les plus jeunes. D’après l’enquête scolaire de 2016, 16% des 7-9 ans sont en obésité.