Le Pays va soutenir l'entreprise Sifa qui souhaite s'agrandir au Fenua

Tahiti, le 25 janvier 2024 – À l'issue d'une rencontre avec la directrice de Sifa Polynésie, Gaëlle Baussay, le ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare, a exprimé sa volonté de soutenir l'entreprise de logistique dans ses projets d'expansion et de recrutement au Fenua.



Le ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare, a rencontré ce jeudi la directrice de Sifa Polynésie, Gaëlle Baussay. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la volonté d'expansion de l'entreprise de logistique sur le territoire. En effet, Gaëlle Baussay a présenté au ministre son projet de construction d'un nouveau bâtiment à usage de plateforme logistique, destiné à répondre aux besoins de recrutement et d'expansion d'activité de l'entreprise. Elle a également indiqué qu'elle lancerait rapidement une demande de défiscalisation nationale. À l'issue de cet échange, Tevaiti Pomare lui a assuré qu'il apporterait “tout son soutien” à cette démarche et à la réalisation de ce projet.