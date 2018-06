Le Pays subventionne le parc de loisir de Vaipoopoo

Dans le cadre de l'aménagement du parc de loisir de Vaipoopoo, le conseil des ministres a validé, ce mercredi, un nouvel octroi de financement au profit de la commune de Punaauia à hauteur de 30 millions de francs.



Dans la continuité de l’examen, débuté à la fin du mois de février, des demandes de financement relevant de la seconde session de programmation de 2017, le Conseil des ministres a validé une nouvelle subvention au profit de la commune de Punaauia. Ce financement devrait permettre à la mairie de poursuivre la première phase son projet d’aménagement d’un espace de loisirs à Vaipoopoo.



Cette opération représente un coût total de 100 448 660 de francs, avec un appui du Pays de 30 134 598 FCFP, soit un taux de subvention de 30%. En mars 2018, la commune avait déjà obtenu une première subvention du Pays pour cette première phase du projet.



La deuxième phase du projet sollicitant une subvention du Pays sera prochainement soumise à l’examen du Conseil des ministres. Avec ce financement, le Gouvernement continue son soutien financier et son accompagnement aux communes.



L’aménagement de cet espace s’inscrit dans la continuité du PGA (Plan général d’aménagement) de la commune qui, à travers ses aménagements, souhaite améliorer le cadre de vie de sa population et rendre l'accès à la maire aux habitants de Punaauia. Le futur parc urbain de Vaipoopoo devra accueillir des espaces culturels, des aires de détentes, ou encore des zones sportives, tout en respectant une certaine harmonie architecturale et environnementale avec son cadre naturel.