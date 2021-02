Le Pays soutient le Golf de Tahiti pour un budget de 702 millions

Tahiti, le 19 février 2021 - Budget 2021, impact de la crise sanitaire, projet de rénovation du club house et toponymie du site d’Atimaono : le conseil d’administration de l’EGAT - Golf de Tahiti a dressé mardi le bilan d’une année marquée par la pandémie. Malgré la crise, le Pays a renouvelé son soutien à l'établissement avec un budget "empreint de prudence" de l'ordre 702 millions de Fcfp.



Présidée par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, le conseil d'administration s'est réuni mardi pour dresser le bilan d'une année marquée par la crise sanitaire. A cette occasion, les administrateurs ont examiné et débattu du projet de budget pour l’exercice 2021 qui s’inscrit dans la continuité du plan d’action pluriannuel engagé depuis 2018. Objectifs : le redressement de la situation financière de l’établissement, la rationalisation des charges de fonctionnement et l’exécution du plan d’investissement relatif à la réhabilitation des infrastructures du golf.



Malgré les effets de la crise sanitaire sur l’activité de l’établissement, le Pays maintient son accompagnement pour le nouvel exercice, avec un projet de budget de l'ordre 702 millions de Fcfp. Budget "empreint de prudence avec un examen approfondi des dépenses de fonctionnement pour identifier des pistes d’économies sans porter préjudice à la feuille de route engagée" précise le gouvernement dans un communiqué.



Au rang des investissements, le directeur de l’établissement, Hermann Meuel, s'est attardé sur le projet de rénovation du Club house, dont les études et l'avant-projet définitif sont bouclés. Le démarrage des travaux est prévu en mai prochain pour un achèvement en décembre 2021.



Projet de conservation au Golf de Atimaono



Dans une logique de conservation le Golf de Tahiti-Atimaono qui abrite un certain nombre de plants pourrait à terme fournir, du matériel végétal certifié, notamment dans des opérations de restauration et de réintroduction dans le milieu naturel.

"De premiers efforts de collectes de graines peuvent dorénavant être engagés sur cet espace afin de renforcer le travail de conservation" souligne le communiqué, alors qu'un "certain nombre de plants produisent des semences en abondance, avec lesquels des essais de conservation "ex situ" seront engagés durant les quatre prochaines années."



Ce partenariat entre le Golf et la DIREN va faire l'objet d'une nouvelle convention dont le contenu a été présenté aux administrateurs de l'établissement qui mettrait gracieusement à disposition de la Diren, une zone comprise entre le trou n°17 et le trou n° 18, d’une superficie estimée à 1 hectare.



Enfin, le conseil d'administration s'est achevé par une présentation sur la toponymie, la tradition orale et l’histoire du lieu-dit de ‘Ätimaono, terre sacrée et particulièrement importante dans l’histoire ancienne de Tahiti. Ces éléments de toponymie seront exposés à l’occasion des 50 ans de l’établissement et de l’inauguration de son Club House en décembre prochain.