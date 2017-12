Le Pays signe pour deux emprunts avec la CDC

PAPEETE, 8 décembre 2017 - Le vice-président Teva Rohfritsch, en charge de l’Economie et des Finances, a conclu deux emprunts pour un montant global de 1,048 milliard Fcfp, auprès du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC).



Les contrats ont été signés avec Dominique Mirada, directeur des Outre-Mer de la Caisse.



Ces crédits permettront à la Polynésie française de mener à bien les opérations d’investissement de la collectivité pour l’exercice 2017.



Conclus pour une durée de 20 ans, ces deux emprunts ont été signés au taux fixe annuel de 1,75 % pour une date limite de mobilisation au 3 octobre 2018 et financeront la contribution du Pays dans la construction d’habitats dispersés en Polynésie française pour 893,3 millions Fcfp, et une partie des travaux de la construction d’un lycée, collège et CETAD à Bora Bora, pour 155 millions Fcfp.



Avec ces deux nouveaux emprunts et les mobilisations à venir nécessaires au financement des opérations d'investissement d'ici la fin de l'année, l’encours de la dette totale est estimé à 85,733 milliards Fcp, dont 2,386 milliards Fcfp, auprès de la caisse des dépôts et consignations (soit 2,78 % de la dette polynésienne).