Le Pays s'attaque aux occupants de Vaipoopoo

Tahiti, le 2 février 2023 - Le tribunal administratif de Papeete a étudié, jeudi, le référé du Pays demandant l'expulsion des occupants du site de Vaipoopoo à Punaauia. Côté Pays on avance notamment l'insalubrité des habitations, le risque de submersion de la zone avec en toile de fond un projet de réhabilitation du site.



C'est un dossier qui est passé presque inaperçu, ce jeudi au tribunal administratif de Papeete : le Pays a saisi la juridiction en urgence afin de voir ordonnée l'expulsion de cinq familles installées depuis des années sur le site de Vaipoopoo, à Punaauia. Pour justifier son référé et l'urgence d'agir, la Polynésie française dénonce l'insalubrité des habitations et le risque de submersion de la zone lors d'épisode de fortes houles. “Un accident sur place pourrait engager la responsabilité du Pays”, a justifié à l’audience la représentante du gouvernement.



207 millions pour une nouvelle marina



En jeu également pour le Pays : un projet de réhabilitation de ce site fréquenté quotidiennement par des pêcheurs. Ce sont ainsi 207 millions de Fcpf qui doivent être investis pour une marina flambant neuve à Vaipoopoo. Mais auparavant il apparait nécessaire d’ordonner l'expulsion des familles installées sur place, depuis près de 40 ans pour l’une d’entre elles. “Avant que mon mari ne remblaye le site il n'y avait personne qui vivait ici. C'est nous qui avons aménagé toute la zone”, s’est défendue en marge de l'audience l'une des habitantes du site. Cette dernière et sa famille avaient été installées à Vaipoopoo par l'ancien maire de Punaauia, Jacques Vii. Les deux tāvana qui lui ont succédé, Rony Tumahai puis Simplicio Lissant, n'ont jamais contesté l'occupation des lieux. Sauf qu'en avril 2020, le Pays a récupéré la gestion de la zone, avec dans l’idée d’y aménager prochainement une toute nouvelle marina.



“Il y a quelques semaines on a eu une réunion avec la mairie de Punaauia afin d’essayer de trouver des solutions pour tous nous reloger”, reconnait une autre habitante de Vaipoopoo. “Ils nous ont proposé des logements sociaux que l'on louerait 30 000 Fcfp par mois. Ils nous ont proposé également la possibilité de constituer un dossier auprès de l'OPH. Mais certains ne travaillent pas ou sont à la retraite. Ils ne peuvent pas se permettre de payer 30 000 Fcfp de loyer.”



Bataille autour de la machine à glace



Autre point abordé à l’audience de référé jeudi : l'utilisation de la machine à glace. Cet équipement est mis à disposition de la coopérative Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo par la Direction des ressources marines (DRM). Sauf que depuis 2018 plus aucune convention ne lie ladite coopérative et la DRM, a avancé la représentante du Pays. Et entre-temps, courant 2021, la DRM a signé une nouvelle convention avec une autre coopérative, Tamarii Rava'ai no Punaauia, pour l'exploitation de cette machine à glace.



Le Pays souhaite donc que le nouveau prestataire puisse assurer désormais le service auprès des pêcheurs et du public. Mais selon Me Eftimie-Spitz, avocate de la coopérative lésée, “le Pays n'avait aucune raison valable de résilier la première convention avec Tamarii Rava'ai no Vaipoopoo. Le service et l'approvisionnement en glace a toujours été assuré et personne ne s'est plaint”, a insisté le conseil.



Le tribunal rendra son délibéré ce vendredi.