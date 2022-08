Le Pays renouvelle le soutien à la desserte de Maupiti

Tahiti, le 3 août 2022 – Le conseil des ministres a décidé de maintenir le soutien public à la desserte de Maupiti encore une année, assurant viser la rentabilité de l'activité du Maupiti Express sur le long terme.



Le Pays s’est engagé à accroître la mobilité des populations, particulièrement dans les situations enclavées, et à rendre effectif le transport des passagers, des biens et des marchandises dans les îles, conformément aux orientations du schéma directeur des déplacements durables 2015-2025. Le Pays a notamment fait le choix de demander à la SARL Maupiti Express de reprendre ses rotations hebdomadaires sur l’île de Maupiti fin 2020. Il s’agit également de pallier la carence de l’initiative privée sur cette desserte. En effet, la complexité de cette ligne est souvent le frein évoqué par les opérateurs. A noter que le navire Terevau Piti a obtenu une autorisation pour effectuer neuf rotations minimum par an sur Maupiti, mais qui ne sont pas réalisées à ce jour. Le Pays a soutenu cette desserte dont la population a été impactée par la crise sanitaire et économique qui a suivi.



Ce soutien qui rentre dans le cadre des objectifs de la politique publique des transports intérieurs maritimes de la Polynésie française, a permis de pérenniser et d’amorcer l’activité de fret grâce à la régularité des rotations du navire Maupiti Express qui a assuré une desserte hebdomadaire au profit des habitants de Maupiti. Le Pays a décidé de maintenir ce soutien encore une année afin d’accompagner l’impulsion de l’activité pour qu’elle acquiert les conditions d’une exploitation rentable autonome sur le long terme. L’objectif reste conforme à ce qui avait été annoncé en 2020, c’est-à-dire le rétablissement de la liaison du Maupiti Express à long terme afin de réamorcer une relance économique qui sera profitable à tous et facilitera grandement la vie des habitants de Maupiti et des pensions de familles qui dépendent de la reprise touristique.