Le Pays intervient auprès de l'Etat contre l'ouverture d'une nouvelle armurerie

Tahiti, le 27 janvier 2021 – Opposé à l'ouverture d'une huitième armurerie en Polynésie française, le Pays a demandé au haut-commissariat une réforme du code de la sécurité intérieure, annonce le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi.



Le Conseil des ministres a pris connaissance d’une communication sur l’ouverture d’une armurerie et a décidé d’adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française un courrier lui faisant connaître les importantes réserves qu’il émet sur l’ouverture d’un nouveau commerce d’armes à Tahiti, indique le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi. "En effet, en Polynésie française, la vente d’armes n’est pas un commerce comme un autre. Elle heurte profondément les consciences et inquiète nos concitoyens en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. Le Gouvernement est très attaché à être consulté sur l’ouverture de ce type d’établissement et demandera aux autorités nationales une réforme du code de la sécurité intérieure sur ce point."