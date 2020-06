Le Pays dénonce le "chantage" d'Air Tahiti

Tahiti, le 22 juin 2020 – Le Pays a vivement réagi lundi à la décision d'Air Tahiti de ne pas reprendre ses rotations vers 26 destinations déficitaires. Par la voix de son ministre en charge des Transports inter-insulaires, Jean-Christophe Bouissou, le gouvernement dénonce un "chantage éhonté" destiné à le faire "cracher au bassinet".



La réaction du Pays a été particulièrement virulente, au lendemain de l'annonce de la compagnie Air Tahiti de ne pas reprendre ses liaisons déficitaires vers 26 îles et atolls de Polynésie française. Avant cela, lundi midi, le directeur général d'Air Tahiti, Manate Vivish, officialisait ses propos tenus durant le week-end à nos confrères de Polynésie la 1ère, annonçant dans la newsletter de la compagnie que "les niveaux de trafics enregistrés sont très loin de nous permettre la prise en charge des pertes que nous accusons sur les destinations autres que celles que nous avons reprises". Conséquences, seules Bora Bora, Raiatea, Huahine, Moorea, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Mataiva, Arutua, Ahe, Manihi, Makemo, Hao, Rikieta, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rimatara seront desservies. Manate Vivish confirmant qu'Air Tahiti "renonce" à desservir les 26 autres destinations "pour une durée indéterminée".



"Chantage éhonté"



Dans l'après-midi, le ministre en charge des Transports inter-insulaires, Jean-Christophe Bouissou, a reçu les médias un par un dans son bureau au ministère pour une "déclaration" cinglante. Le ministre a d'abord dénoncé la "prise en otage" et le "chantage éhonté" de la compagnie vis à vis des populations des archipels et du Pays "pour le faire cracher au bassinet". Pour Jean-Christophe Bouissou, la compagnie aurait pu "baisser le nombre de fréquences" pour "équilibrer les comptes d’exploitation de ces lignes". Mais cette "décision unilatérale" n'a selon lui pour but que de "forcer la main du gouvernement dans un contexte de difficulté de l’entreprise".



La décision d'Air Tahiti intervient en effet dans un contexte de bras de fer de la compagnie et du Pays sur la compensation des liaisons non rentables. De 1990 à 2015, une convention permettait à la compagnie d'obtenir jusqu'à plusieurs centaines de millions de Fcfp par an pour compenser le préjudice économique lié à l'exploitation de ces lignes, notamment aux Tuamotu ou aux Marquises. Mais depuis la fin de cette convention et la réorganisation du transport inter-insulaire maritime et aérien en 2016, d'un côté la compagnie n'est plus accompagnée financièrement, mais de l'autre elle n'a plus d'obligations de service public à desservir ces îles non rentables.



Piqué au vif



Pour le Pays, Air Tahiti se sert donc de sa crise actuelle –bien réelle– pour contraindre le Pays à prendre dans l'urgence des délibérations organisant les obligations de service public sur la base du nouveau texte de 2016. Piqué au vif par ce qu'il estime être un odieux "chantage", le gouvernement reprend la balle au bond. "Si Air Tahiti a besoin d’un soutien financier, je peux le comprendre puisqu’il est prévu un déficit en fin d’année de 4 à 6 milliards de Fcfp", poursuit Jean-Christophe Bouissou. "Je propose à Air Tahiti de recapitaliser tout de suite la société. Nous apporterons notre contribution dans ce cadre-là, en contrepartie d’actions." Mais dans une telle option, poursuit le ministre, les autres actionnaires de la compagnie devront eux aussi recapitaliser. "Si tel n’était pas le cas, nous serions en situation de prise de contrôle de la société. Nous pourrions, à ce moment-là, régler directement ces obligations de service public et la définition tarifaire des billets d’Air Tahiti".



Le ministre va même plus loin, puisqu'il affirme qu'en cas de refus de cette solution par Air Tahiti, le gouvernement ne pourra "pas laisser la solution en l'état" et qu'il "soumettra la possibilité de créer une nouvelle compagnie locale". Histoire d'enfoncer le clou, Jean-Christophe Bouissou précise à l'adresse de Manate Vivish que ses propos ont été "validés ce matin au gouvernement" et qu'il n'est donc "pas la peine qu’il coure à droite et à gauche pour obtenir une autre position". "Il faudra que la direction d’Air Tahiti aille expliquer à l’actionnariat de la société, aux membres du conseil d’administration et au personnel, ce qui a pu justifier le fait que le directeur général de la compagnie se soit mis dans cette position". Chaude ambiance.