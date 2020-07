Le Pays bétonne sa relance

Tahiti, le 12 juillet 2020 - Avant de présenter les détails de son plan de relance annoncé "dans le courant du mois d'août", Édouard Fritch veut faire du BTP le "moteur de la relance à court terme". Le gouvernement a présenté, vendredi, le détail de ses chantiers en cours et à venir, pour lesquels il entend accélérer les procédures. Objectif : passer de 21 à 30 milliards de liquidations d'ici la fin de l'année.



Édouard Fritch et la quasi-totalité du gouvernement étaient réunis, vendredi matin, à la présidence, en face de plusieurs chefs d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et des médias, pour présenter le premier volet du "plan de relance" pour la Polynésie française. Plus exactement, c'est une sorte d'étape intermédiaire entre les premières "mesures d'urgence" débloquées pendant la crise et le véritable plan de relance "en cours de finalisation" et qui "sera présenté dans le courant du mois d'août", dixit Édouard Fritch, qui a été présentée vendredi. Une étape d'accélération de la commande publique "déjà inscrite dans le budget 2020", consistant à faire du BTP le "moteur de la relance à court terme".



Et sur ce plan, pas besoin d'emprunt ou d'avance de trésorerie. "Grâce à notre gestion budgétaire saine et rigoureuse des deniers publics durant les années passées, nous avons pu dégager des capacités d’investissement importantes. Il s’agit, aujourd’hui, de les mobiliser au mieux et très rapidement", a indiqué Édouard Fritch. L'enveloppe d'investissement du Pays est en effet conséquente : 61,7 milliards de Fcfp de commandes, marchés ou travaux à entamer, poursuivre ou finaliser sur l'ensemble de l'année 2020. Tout l'enjeu sera de réussir à les mobiliser. Le vice-président, Teva Rohfritsch, annonce en effet 20,9 milliards de Fcfp de "liquidations" – donc de chantiers terminés – actuellement prévues d'ici à la fin de l'année. Et il se fixe comme objectif d'accélérer les procédures administratives pour que ce montant atteigne les 30 milliards de Fcfp.



Une commission, un comité, un observatoire



Parmi les "outils" annoncés par le Pays pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement a rappelé son annonce d'un "assouplissement des procédures publiques" pendant trois ans. "Ça ne veut pas dire qu'on sera moins regardant", a souhaité préciser Teva Rohfritsch, "ça veut dire qu'on fera en sorte de traiter et transmettre les dossiers plus vite". Les "seuils et formalités" seront néanmoins "adaptés" pendant cette période, confirme bien le document de travail du Pays.



Une "commission interministérielle de relance" sera également créée et réunira "tous les services instructeurs sous l'autorité du président et du vice-président". Un organe d'accélération des procédures là-aussi, pour centraliser la validation des "permis de construire prioritaires". Enfin, un "comité de pilotage des investissements publics" sera créé pour la planification et le suivi des projets côté public (Pays-État-Communes) et l'Observatoire du BTP sera "réactivé" pour le suivi avec le privé.



Logement et Équipement en force



Vendredi matin, l'ensemble des ministres, à l'exception des absentes Isabelle Sachet et Christelle Lehartel, ont présenté les principaux chantiers en cours dans chacun de leurs ministères (voir encadré). Ceux du Logement et de l'Équipement trustant sans surprise la plus grosse part du gâteau : 8,7 milliards de liquidations prévues pour l'Équipement et 4,9 milliards pour le Logement, sur un total de près de 21 milliards… Visiblement "rassurés", les acteurs du BTP présents sur place ont salué cette revue de détail.



On attend maintenant le plan de relance dans les semaines à venir pour "soutenir notre économie et pallier les difficultés sociales", selon Édouard Fritch. "Nous ne sommes pas au bout de nos peines", a prévenu le président. "Sur le plan économique, les experts assurent que le plus dur reste probablement à venir". Un plan qui est, pour l'heure, en phase de "concertation", mais qui sera nécessairement tributaire du montant de l'emprunt garanti par l'État. Un emprunt dont le montant total - estimé à 56 milliards - n'est toujours pas, pour le coup, garanti par Paris.