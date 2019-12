Le Pays autorise l'importation de poissons d'aquaculture

Tahiti le 19 décembre 2019 - Le conseil des ministres a autorisé jeudi l'importation de poissons d'aquaculture dans le but d’accompagner le développement de cette filière.



La réglementation existante prévoit d’autoriser à l’importation uniquement des poissons d’aquarium figurant sur une liste définie par arrêté en conseil de ministres, et sous réserve qu’ils soient indemnes des maladies prévues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).



Un nouvel arrêté étend cette autorisation à des poissons d’aquaculture afin d’accompagner le développement de cette filière, tout en renforçant les contrôles vis-à-vis des maladies puisqu’il intègre des maladies spécifiques non prévues par l’OIE mais jugées dangereuses pour la Polynésie française.