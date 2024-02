Le Pays aide à financer 270 permis de conduire

Tahiti, le 27 février 2024 – Afin de favoriser l'accès au permis de conduire, le Pays a émis un avis favorable à l'attribution d'aide au financement de ce dernier pour 270 bénéficiaires. Une aide qui représente pour l'année 2024 une enveloppe de 30 millions de Francs.



Il occupe une place structurante dans la société polynésienne et constitue un véritable facteur d'insertion professionnelle, le permis de conduire n'est, pour autant, pas accessible pour tous. En effet, le coût de la formation, problématique majeure à ce sujet, représente un frein pour les foyers les plus démunis. C'est pourquoi, afin de favoriser l'accès de tous à cette formation, un dispositif d'aide au financement du permis de conduire de catégorie B a été instauré au profit des jeunes de 18 à 30 ans (sous certaines conditions) et consiste en sa prise en charge financière à hauteur de 83% par la collectivité. En 2024, ce sont pas moins de 270 futurs conducteurs automobiles qui bénéficieront de cette aide dont l'enveloppe s'élève à 30 millions de francs.